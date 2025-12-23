Καταδικάστηκαν σήμερα οι δύο άνδρες που σχεδίαζαν να επιτεθούν με αυτόματα όπλα στην εβραϊκή κοινότητα της βορειοδυτικής Αγγλίας, εμπνεόμενοι από το Ισλαμικό Κράτος, με σκοπό να σκοτώσουν εκατοντάδες αθώους ανθρώπους.



Ο Ουαλίντ Σααντάουι, 38 ετών και ο Αμάρ Χουσέιν, 52 ετών, καταδικάστηκαν για «προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών» από το δικαστήριο του Πρέστον. Η δίκη τους είχε ξεκινήσει μία εβδομάδα μετά την φονική επίθεση σε συναγωγή κοντά στο Μάντσεστερ, η οποία δεν σχετιζόταν με τη δική τους υπόθεση.



Τόσο ο Σααντάουι όσο και ο Χουσέιν είχαν δηλώσει αθώοι. Ο πρώτος μάλιστα υποστήριξε ότι συμμετείχε στη συνωμοσία επειδή φοβήθηκε για τη ζωή του και είπε στους ενόρκους: «Δεν είχα σκοπό να διαπράξω τρομοκρατική επίθεση, ούτε να βλάψω κανέναν».



Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Χουσέιν δεν κατέθεσε και σχεδόν δεν παρέστη στη δίκη του, αφού στην αρχή της φώναξε θυμωμένος, ενώ αγόρευε ο εισαγγελέας, «Πόσα μωρά;», σε μια προφανή αναφορά στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.