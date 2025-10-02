Η βρετανική αντιτρομοκρατική ανακοίνωσε ότι η επίθεση στη συναγωγή του Μάντσεστερ αντιμετωπίζεται επίσημα ως τρομοκρατικό περιστατικό. Οι Αρχές δήλωσαν πως, με βάση τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής, θεωρούν ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι έχουν προχωρήσει σε δύο ακόμη συλλήψεις, ενώ οι Αρχές εκφράζουν την πεποίθηση ότι γνωρίζουν την ταυτότητα του δράστη της επίθεσης, ο οποίος είναι νεκρός, όπως έχει επιβεβαιωθεί. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο της έρευνας, η ταυτότητά του δεν έγινε γνωστή, για λόγους ασφαλείας, όπως ανέφεραν οι Αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας, με αυξημένες περιπολίες σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να καθησυχάσει το κοινό και να αποτρέψει τυχόν νέες επιθέσεις.

Η επίθεση στη συναγωγή στο Μάντσεστερ με δύο νεκρούς – «Έχει βόμβα!» φώναζε η αστυνομία

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ένας άνδρας χτύπησε με το αυτοκίνητό του άτομα στη συναγωγή και στη συνέχεια επιτέθηκε με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πολίτες και να τραυματιστούν τρεις ακόμα, πριν η αστυνομία πυροβολήσει τον δράστη στο σημείο, σκοτώνοντάς τον.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε άμεσα πως αποχωρεί από την Κοπεγχάγη για να επιστρέψει εκτάκτως στην Αγγλία, ενώ προανήγγειλε αυξημένα μέτρα σε συναγωγές στη χώρα.

Σε βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα φάνηκε η στιγμή που οι Αρχές πυροβόλησαν τον δράστη, διώχνοντας από το σημείο πολίτες, καθώς υπήρχαν ενδείξεις πως είχε στη ζώνη του εκρηκτικό μηχανισμό. ΄«Πίσω όλοι, έχει βόμβα!», φώναζαν αστυνομικοί σε κόσμο που βρέθηκε κοντά στη συναγωγή.