Ένα αδιανόητο περιστατικό συγκλόνισε τους περαστικούς και το προσωπικό του νοσοκομείου παιδιών «Αγία Σοφία» σήμερα τα ξημερώματα όταν ένα 14χρονο κορίτσι βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο στον δρόμο.

Όπως έγινε γνωστό, η μικρή είχε βγει για να πει τα κάλαντα, όταν ξαφνικά βρέθηκε αναίσθητη στο έδαφος. Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, την εντόπισε νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων «Αγίας Σοφίας» που πήγαινε για δουλειά και της προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο, όπου το προσωπικό έσπευσε να αντιμετωπίσει τα τραύματά της.

Το κορίτσι φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό.

«Είναι τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο η νοσηλεύτρια. Μπράβο στη νοσηλεύτρια», επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ και συμπληρώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για τραυματισμό από ασυνείδητο οδηγό, τον οποίο καλείται να εντοπίσει η αστυνομία, ώστε «να τιμωρηθεί παραδειγματικά».