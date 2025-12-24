Ευχές για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές έστειλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, με μια φωτογραφία της στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας.
«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές», ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.
«Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».
As we gather with loved ones and reflect on the incredible year this has been, I send my heartfelt wishes for a joyful Christmas holiday. God bless Greece, the United States, and the people of our two great nations. 🇺🇸🇬🇷 pic.twitter.com/gB1NkQ3BUH— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) December 24, 2025