Ευχές για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές έστειλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, με μια φωτογραφία της στην είσοδο της πρεσβευτικής κατοικίας.

«Καθώς μαζευόμαστε με τους αγαπημένους μας και αναπολούμε την απίστευτη χρονιά που πέρασε, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για χαρούμενες γιορτές», ανέφερε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».