Αναρτήθηκε το επικαιροποιημένο μητρώο προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ατομικής δομημένης συνέντευξης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, η επικαιροποίηση αφορά τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας, τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθήνας και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΚ) ΑμεΑ Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται ότι τα ενταγμένα μέλη στο μητρώο μπορούν να ενημερωθούν για την ένταξή τους, καθώς και για τη σειρά κατάταξής τους, ανά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, εκπαιδευτική δομή και γεωγραφική περιοχή, με τη χρήση κωδικών TAXISnet, στη διεύθυνση: vet.dypa.gov.gr/instructor-registry-ranking#rankList.

Η ΔΥΠΑ λειτουργεί 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας και 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας.

Οι ΕΠΑΣ παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση σε 37 ειδικότητες αιχμής για την αγορά εργασίας, εφαρμόζοντας το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, με αμοιβή και ασφάλιση.

Οι ΕΠΑΣ απευθύνονται σε νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ το 77% των αποφοίτων τους βρίσκει εργασία εντός 12 μηνών από την αποφοίτησή τους.

Οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας απευθύνονται σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης άνω των 18 ετών και προσφέρουν σπουδές με αμοιβή και ασφάλιση σε τρεις ειδικότητες στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, λειτουργώντας 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) για πολίτες άνω των 18 ετών, με 41 ειδικότητες υψηλής ζήτησης και δυνατότητα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Τέλος, η ΔΥΠΑ λειτουργεί 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), μία Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στην Αθήνα και ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ στη Θεσσαλονίκη.