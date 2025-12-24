Η προστασία στον Λανουά για να μείνει και του χρόνου

Μπορεί ο καιρός να κρύωσε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο όμως η θερμοκρασία έχει ανέβει πολύ μετά και την απόφαση της ΕΠΟ να σταματήσουν τα βίντεο του Λανουά για τις επίμαχες φάσεις κάθε αγωνιστικής. Μια απόφαση που πάρθηκε επειδή στην ομοσπονδία θέλουν να διατηρήσουν τον Γάλλο στη θέση του και την επόμενη σεζόν. Μπορεί η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων να μην στηρίζει τον επικεφαλής της ΚΕΔ, στην ΕΠΟ του Γκαγκάτση όμως τον στηρίζουν και αποφάσισαν να σταματήσουν τα βίντεο για να τον προστατέψουν. Ο Λανουά έπεφτε σε συνεχείς αντιφάσεις καθώς παρόμοιες φάσεις τις έκρινε διαφορετικά, ήταν φανερό από ένα σημείο κι έπειτα ότι έστελνε μηνύματα για το προς τα πού φυσάει ο άνεμος, οπότε στην ΕΠΟ αποφάσισαν πως πρέπει να τον προστατέψουν με στόχο να τον διατηρήσουν στη θέση του και του χρόνου.

Βλέπει Μήτογλου ο ΠΑΟΚ

Μιλούσα χθες με Θεσσαλονίκη για να δω πώς βλέπουν εκεί την κατάσταση με τον Λανουά και στον ΠΑΟΚ, λέει, είναι ικανοποιημένοι. Δεν έχουν πρόβλημα με τον αρχιδιαιτητή, αν και δεν σκοπεύουν να πάρουν θέση δημοσίως. Δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε, η ΚΕΔ είναι θέμα της ΕΠΟ. Στον δικέφαλο του βορρά ασχολούνται με τα μεταγραφικά πλέον και ένας παίκτης που τους απασχολεί είναι ο Μήτογλου. Υπό μία προϋπόθεση όμως: Να μείνει ελεύθερος από την ΑΕΚ. Αυτό θα προσπαθήσει να πετύχει ο 26χρονος αμυντικός, το συμβόλαιο του οποίου λήγει στο τέλος της σεζόν. Ο ίδιος όμως θέλει να φύγει ως ελεύθερος τον Ιανουάριο και αν συμβεί θα απασχολήσει σοβαρά τον ΠΑΟΚ.

Προτεραιότητα ο Ολυμπιακός

Στον Ολυμπιακό είναι μέσα στα νεύρα με την ΕΠΟ και τον Λανουά, δεν υπάρχει καθόλου νευρικότητα όμως σε ό,τι αφορά τον Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός φορ μπήκε εντυπωσιακά στο Κόπα Άφρικα με τη γκολάρα που έβαλε, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων αλλά ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει στη διοίκηση της ΠΑΕ ότι η προτεραιότητά του είναι οι «ερυθρόλευκοι» και το εννοεί. Μόνο αν στραβώσουν οι συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του συμβολαίου του θα εξετάσει σοβαρά τις άλλες προτάσεις που έχει στα χέρια του και στον Πειραιά πιστεύουν πως δεν θα στραβώσει τίποτα. Από εκεί και πέρα, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, η απόλυτη σιγουριά υπάρχει μόνο όταν μπαίνουν οι υπογραφές.

Δεν βιάζονται για Ζέλσον

Από τη στιγμή που θα ξεκαθαρίσει το θέμα του Ελ Κααμπί, από τη στιγμή δηλαδή που θα υπάρξει συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Ολυμπιακός θα πάει στον επόμενο. Και ο επόμενος είναι ο Ζέλσον Μάρτινς. Οι «ερυθρόλευκοι» επιθυμούν την παραμονή του, δεν πρόκειται όμως να βιαστούν σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις. Στη διοίκηση ξέρουν ότι ο παίκτης θέλει να ανανεώσει, ξέρουν επίσης ότι και ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί την παραμονή του Ζέλσον, δεν βιάζονται όμως και παίρνουν τον χρόνο τους. Η προτεραιότητά τους είναι να κλείσει το θέμα του Ελ Κααμπί και από εκεί και πέρα θα ασχοληθούν και με τον Πορτογάλο, ο οποίος έχει πολύ ταλέντο αλλά δεν είναι και ο πιο σταθερός παίκτης του κόσμου…

Ο χαφ και ο φορ λόγω Πιερό

Στην ΑΕΚ, όπου τα χαμόγελα δεν σταματάνε για το τρομερό σερί και την 1η θέση της βαθμολογίας, έχουν ως προτεραιότητα για τον Ιανουάριο την απόκτηση χαφ και φορ. Κάποιοι πιστεύουν ότι ο πρώτος στόχος θα έπρεπε να είναι η απόκτηση ενός δεξιού μπακ για να μπορέσει να πάρει ανάσες κάποια στιγμή ο ακούραστος Ρότα, αλλά η προτεραιότητα είναι η απόκτηση χαφ. Ο Νίκολιτς, άλλωστε, το έχει πει εδώ και μήνες ότι περιμένει έναν δυνατό χαφ που θα μπορεί να κάνει καλύτερα αυτά που κάνει ο… αόρατος Γιόνσον. Όσο για τις σκέψεις για φορ, υπάρχουν επειδή δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παραχώρησης του Πιερό, είτε με πώληση είτε με δανεισμό. Περιμένουν προτάσεις και αναλόγως θα κινηθούν οι «κιτρινόμαυροι».

Θέλει να… ριζώσει ο Νίκολιτς

Ο Νίκολιτς πάντως, όπως λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια, δουλεύει με ορίζοντα… πολλών χρόνων, θέλει να χτίσει κάτι πραγματικά δυνατό στην ΑΕΚ. Δεν ήρθε στην Ελλάδα για ένα ή δύο χρόνια, επιθυμία του είναι να μείνει για πάρα πολύ καιρό στον δικέφαλο αετό και αυτό αναμένεται να φανεί και στις μεταγραφές. Τόσο του Ιανουαρίου, όσο και σε αυτές του ερχόμενου καλοκαιριού. Ο Σέρβος έχει πείσει τους πάντες πλέον ότι δουλεύει σωστά, τα πάει εξαιρετικά με τον Ριμπάλτα και γενικά τη διοίκηση και δουλεύει με τη λογική ότι θα είναι για πολλά χρόνια στην ΑΕΚ, οπότε θέλει και παίκτες που δεν θα είναι… μπαλώματα, δεν θα έρθουν απλά για να γίνει η δουλειά και μετά να φύγουν. Θέλει παίκτες στους οποίους θα μπορεί να ποντάρει και για τα επόμενα χρόνια, χτίζοντας τη δική του ΑΕΚ.