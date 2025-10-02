Κλιμάκια εξουδετέρωσης εκρηκτικών έσπευσαν στη συναγωγή στο Μάντσεστερ, όπου ένας άνδρας επιτέθηκε με το όχημά του και με μαχαίρι, σκοτώνοντας δύο άτομα και τραυματίζοντας τρία, πριν πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά.

Βίντεο δείχνει την αστυνομία να προσπαθεί να απομακρύνει τους πολίτες από τον δράστη της επίθεσης, έξω από τη συναγωγή.

«Όλοι οι άλλοι, κάντε πίσω. Αν δεν έχετε σχέση με το περιστατικό, κάντε πίσω, απομακρυνθείτε… έχει βόμβα, φύγετε», ακούγεται ένας αστυνομικός να φωνάζει.

Προσοχή: Σκληρές εικόνες

The synagogue attack in Manchester by a single man who stabbed 4 and allegedly was wearing an IED belt pic.twitter.com/xt0csGV1eE — will geddes (@willgeddes) October 2, 2025

Βρετανία: Δύο νεκροί από την επίθεση σε συναγωγή του Μάντσεστερ

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση μπροστά από συναγωγή στο Μάντσεστερ σήμερα, κατά τον εορτασμό του Γιομ Κιπούρ, και τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση κατά την διάρκεια επίθεσης που χαρακτηρίσθηκε «τρομοκρατική» από την αστυνομία.

Η αστυνομία εκλήθη στις 09.30 τοπική ώρα στην συναγωγή του Heaton Park στον βόρειο τομέα του Μάντσεστερ αφού αυτόπτης μάρτυρας είδε αυτοκίνητο να πέφτει επάνω σε ανθρώπους και έναν άνθρωπο να μαχαιρώνεται.

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών που έφθασε στο σημείο διευκρίνισε ότι παρασχέθηκαν ιατρικές φροντίδες σε τέσσερις ανθρώπους που είχαν τραυματισθεί από το αυτοκίνητο και από μαχαίρι.

Η αστυνομία άνοιξε πυρ και ένας άνθρωπος χτυπήθηκε, προφανώς ο δράστης της επίθεσης, σύμφωνα με την υπηρεσία, που δεν διευκρίνισε αν ο άνθρωπος είναι νεκρός.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φρουρός ασφαλείας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση και σύμφωνα με βρετανική κυβερνητική πηγή, θα συντομεύσει την παραμονή στην Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη για να επιστρέψει στο Λονδίνο.