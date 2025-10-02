Νεκρός είναι ένας πολίτης που δέχθηκε επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, ενώ ένας ακόμα παλεύει για τη ζωή του, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Την ίδια ώρα, επιβεβαιώθηκε πως ο δράστης είναι νεκρός, αφού τον πυροβόλησαν αστυνομικοί. Τρία άτομα είναι σε σοβαρή κατάσταση, αναφέρουν οι Αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα πως τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν από ένα αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πεζούς και την επίθεση με μαχαίρι κοντά στη συναγωγή, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο εξουδετέρωσης εκρηκτικών, καθώς φαίνεται πως στη ζώνη του δράστη είναι δεμένη συσκευή που προκάλεσε συναγερμό για ύπαρξη βόμβας.

Παράλληλα, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε πως είναι συγκλονισμένος από την επίθεση, ενώ τόνισε πως το γεγονός ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ιερής ημέρας των Εβραίων την κάνει ακόμα πιο φρικτή.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει εκτάκτως από την Κοπεγχάγη, λόγω της επίθεσης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι είχε «κηρύξει Plato» – τον εθνικό κωδικό που χρησιμοποιούν η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν ανταποκρίνονται σε «επιθετική τρομοκρατική επίθεση».

Βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένοπλους αστυνομικούς να σημαδεύουν με όπλα κάποιον που βρίσκεται στο έδαφος, ενώ ένας από αυτούς φωνάζει στους παρευρισκόμενους: «Όλοι πίσω, έχει βόμβα, φύγετε».

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι ο ίδιος και η βασίλισσα Καμίλα «είναι βαθιά συγκλονισμένοι και θλιμμένοι από την είδηση της φρικτής επίθεσης στο Μάντσεστερ, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα για την εβραϊκή κοινότητα».

Παράλληλα, ο Στέρμερ ανακοίνωσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Φωτογραφία που δημοσιεύει η Daily Mail φέρεται να απεικονίζει τον δράστη:

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο δράστης έπεσε νεκρός:

🇬🇧✡ Eilmeldung ‼️ Großbritannien: Bericht über einen Anschlag auf Betende in einer Synagoge in Manchester. Es handelt sich um einen Anschlag mit einem Fahrzeug und Messerstichen. Der Täter wurde von der Polizei erschossen. #Großbritannien pic.twitter.com/ixkSSviYXk — 🔰MilitärNews (@MilitaerNews) October 2, 2025

Συγκεκριμένα, ο Στάρμερδήλωσε ότι αναπτύσσονται επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις σε συναγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση «θα κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας».

Επίσης, γνωστοποίησε ότι θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής COBRA, με στόχο τον συντονισμό των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης.