Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, ο οποίος δεν λειτούργησε μόνο ως μια μεγάλη φιλανθρωπική δράση, αλλά και ως ένας καθρέφτης της κοινωνίας – και της πολιτικής. Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών που ακολούθησαν δεν ήταν τυπικές αλλά ανέδειξαν τον συμβολισμό μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε από τον χώρο των media και μετατράπηκε σε συλλογικό γεγονός με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη έως τους επικεφαλής όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η αναγνώριση ήταν κοινή: ο Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 ανέδειξε τη δύναμη της κοινωνικής προσφοράς, αλλά και το κενό που συχνά καλούνται να καλύψουν τέτοιες δράσεις. Άλλοι στάθηκαν στην ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, άλλοι στη δύναμη της λαϊκής αλληλεγγύης – όλοι, όμως, συμφώνησαν στην αξία του αποτελέσματος.

Πάνω από όλα, το πολιτικό μήνυμα ήταν σαφές: η κοινωνία μπορεί να προηγείται και η πολιτική να ακολουθεί. Και σε αυτή την περίπτωση, με πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού και του Ομίλου Antenna, το επίκεντρο δεν ήταν οι δηλώσεις, αλλά τα παιδιά που βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και χρειάζονται στήριξη κάθε μέρα όχι μόνο τις γιορτές.

Ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna, Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που καταφέραμε να κινητοποιήσουμε τόσους συμπολίτες μας και να βοηθήσουμε, δύο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, τα παιδιά που μας έχουν πραγματική ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους τηλεθεατές μας, τους συνεργάτες μας, τις εταιρείες και τους οργανισμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προσφορά τους. Ευχαριστώ και όλους τους ανθρώπους της οικογένειας του Antenna που τόσες ημέρες εργάζονται ασταμάτητα, για να πετύχουμε τον σκοπό μας να σταθούμε στο πλευρό όλων αυτών των παιδιών. Όλοι μαζί, στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης σε κάθε παιδί που χρειάζεται τη φροντίδα και τη στήριξή μας για να μην αισθάνεται μόνο. Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Γιατί τα παιδιά μάς χρειάζονται δίπλα τους κάθε μέρα».

Την αξία της προσφοράς του τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1, προς όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, υπογράμμισαν στα μηνύματά τους ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, εξαίροντας τη διοργάνωση της πρωτοβουλίας του προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Θοδωρή Κυριακού.

Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός: «Μόνο μπράβο αξίζουν στον Αntenna και τον Θοδωρή Κυριακού για τον χθεσινό τηλεμαραθώνιο, που συγκέντρωσε 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας 5 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για τα παιδιά. Τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τον δρόμο της κοινωνικής ευθύνης που οφείλουν να ακολουθούν όλοι».

Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: «Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, κ. Θοδωρή Κυριακού, και όλους τους συντελεστές του καναλιού για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους.

Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 υπογράμμισε ότι όταν ενωνόμαστε κάτω από τις αξίες της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και της προσφοράς πετυχαίνουμε σπουδαίους στόχους. Συγκεντρώθηκαν 3.300.000 ευρώ για τα παιδιά των μη κερδοσκοπικών οργανισμών “Δεσμός”, “ΕΛΙΖΑ”, “Παιδικά Χωριά SOS”, “Φλόγα” και “Make-A-Wish Ελλάδας”, και είναι η έμπρακτη απόδειξη της συλλογικής μας δύναμης».

Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος ΣΥ.ΡΙΖ.Α.: «Η πρωτοβουλία του τηλεμαραθώνιου του ΑΝΤ1 και του Θοδωρή Κυριακού, ανέδειξε την καλύτερη πλευρά της κοινωνίας μας, να συγχαρώ όλους και όλες που συνέβαλαν με τη συμμετοχή και την προσφορά τους. Τέτοιες δράσεις μας θυμίζουν ότι η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη, είναι αξίες που μπορούν να δώσουν ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο και επισημαίνουν την ανάγκη η πολιτεία, να κάνει πολλά περισσότερα για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος».

Δημήτρης Κουτσούμπας, γενικός γραμματέας ΚΕ ΚΚΕ: «Η επιτυχία της πρωτοβουλίας του χριστουγεννιάτικου Τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1 για την οικονομική ενίσχυση ιδρυμάτων και οργανώσεων που στηρίζουν παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη, σε συνθήκες τεράστιων ελλείψεων αντίστοιχων κρατικών δομών, αποτελεί απόδειξη της ίδιας της ευαισθησίας και της αλληλεγγύης του συνόλου του ελληνικού λαού.

Την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού για τον κρίσιμο σκοπό της στήριξης των 5 ιδρυμάτων και συλλόγων (Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος) που βρίσκονται δίπλα στους μικρούς μας φίλους, τόνισαν σε δηλώσεις τους και οι υπόλοιποι αρχηγοί, των κομμάτων της αντιπολίτευσης».

Αλέξης Χαρίτσης, πρόεδρος Νέα Αριστερά: «Κάθε ευρώ για καλό σκοπό είναι μια απόδειξη ότι η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά μπορούν να νικήσουν. Οι πολίτες προσφέρουν αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι στο πλευρό των παιδιών που δίνουν, με τη βοήθεια της επιστήμης και των νοσοκομείων μας, τη μεγάλη μάχη για τη ζωή. Την πιο συγκινητική μάχη από όλες. Είναι υποχρέωση όλων μας να βοηθήσουμε. Δίχως ιδιοτέλεια και αυτοπροβολή. Και πάνω από όλα, να μην ξεχνάμε ότι μόνο ένα ισχυρό ΕΣΥ μπορεί να είναι δίπλα μας τη δύσκολη, τη χειρότερη, στιγμή της ζωής μας. Συγχαρητήρια στον όμιλο του Αντ1. Στους εργαζόμενους, στη διοίκηση και στον πρόεδρο προσωπικά για την αξιέπαινη πρωτοβουλία. Συγχαρητήρια και στους πολίτες που ανταποκρίθηκαν και συγκεντρώθηκε ένα τόσο σημαντικό ποσό».

Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος Ελληνική Λύση: «Σε ένα κράτος που δεν μπορεί να παρέχει ούτε τα αυτονόητα, ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 έρχεται για να αποδείξει ότι η αλληλεγγύη των Ελλήνων είναι ο λόγος που η πατρίδα και η κοινωνία στέκονται ακόμα όρθιες. Συγχαρητήρια στον ΑΝΤ1 και στον κ. Θεόδωρο Κυριακού».

Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος Νίκη: «Ο τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 για τα παιδιά με καρκίνο αποτελεί μια πράξη έμπρακτης αγάπης και κοινωνικής ευθύνης. Σε μια εποχή που δοκιμάζεται η ανθρωπιά μας, τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν ελπίδα και δύναμη στις οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του Ομίλου ΑΝΤ1, κ. Θοδωρή Κυριακού, καθώς και σε όλους τους συντελεστές, που αποδεικνύουν ότι τα ΜΜΕ μπορούν να υπηρετούν τον άνθρωπο και τη ζωή. Η ΝΙΚΗ στέκεται δίπλα σε κάθε παιδί που παλεύει και σε κάθε προσπάθεια που υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ελπίδα. Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα».

Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας: «Θερμά συγχαρητήρια στον Antenna για αυτή την συγκινητική πρωτοβουλία για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και στον Θοδωρή Κυριακού, που εμπνεύστηκε και υλοποίησε αυτήν την δράση, με τα παιδιά στο μυαλό, στην καρδιά και στην κορυφή των προτεραιοτήτων!

Πάνω από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, εμπνέει και κάνει πράξη τη δέσμευσή του για κοινωνική αλληλεγγύη. Μια πράξη που ενώνει, ενδυναμώνει και δίνει ελπίδα».