Ο Άγιος Βασίλης μαζί με τους ταράνδους του έχουν αφήσει τον Βόρειο Πόλο και ξεκινούν μια επική αποστολή γύρω από τον κόσμο για να παραδώσουν δώρα σε παιδιά σε κάθε γωνιά της γης.

Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την πορεία του Άγιου Βασίλη ή να μάθουν πότε πρέπει να αφήσουν τα mince pies και το καρότο, μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του ετήσιου NORAD Santa Tracker.

Ο NORAD, γνωστός ως Βορειοαμερικανικός Αεροδιαστημικός Οργανισμός Άμυνας, παρακολουθεί τον Άγιο Βασίλη τα τελευταία 70 χρόνια χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία ραντάρ και δορυφόρους.

Η ετήσια παράδοση της παρακολούθησης του Άγιου Βασίλη ξεκίνησε το 1955, όταν ένα παιδί στις ΗΠΑ κάλεσε κατά λάθος τον αριθμό του προκατόχου του NORAD, του CONAD (Continental Air Defense Command), μετά από μια διαφήμιση σε εφημερίδα του Κολοράντο που καλούσε τα παιδιά να καλέσουν τον Άγιο Βασίλη.

Ο τότε Διευθυντής Επιχειρήσεων, Συνταγματάρχης Χάρι Σάουπ, απάντησε στο τηλέφωνο και έδωσε οδηγίες στο προσωπικό του να ελέγξει το ραντάρ για σημάδια του Άγιου Βασίλη να κατευθύνεται νότια από τον Βόρειο Πόλο.

Η παράδοση συνεχίστηκε όταν ιδρύθηκε ο NORAD το 1958 και έκτοτε, κάθε χρόνο, αναφέρεται η θέση του Άγιου Βασίλη την παραμονή των Χριστουγέννων σε εκατομμύρια παιδιά και οικογένειες σε όλο τον κόσμο.