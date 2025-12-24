Ο καιρός στην Αθήνα επιδεινώθηκε, με έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν τοπικές συσσωρεύσεις υδάτων σε διάφορα σημεία της πόλης.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί πολίτες κρατώντας ομπρέλες, που βρίσκονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, προσπαθούν να αποφύγουν τα νερά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών:

• Την Τετάρτη 24/12, δηλαδή την Παραμονή Χριστουγέννων, οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες από τα δυτικά και βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.

• Την Πέμπτη 25/12, ανήμερα των Χριστουγέννων, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα τις πρωινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει άστατος.