Μια διαφορετική πρόταση για τη συμπεριφορά του Βινίσιους στα γήπεδα ήρθε από έναν ιερέα της Μαδρίτης, ο οποίος πρότεινε μια μορφή «κοινωνικής κάθαρσης» για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ.

Ο Πατέρας Άνχελ, μιλώντας στο ραδιόφωνο στην εκπομπή «El Larguero», αναφέρθηκε στην επίμαχη χειρονομία του Βραζιλιάνου προς τον Αλόνσο και στην αντικατάστασή του. Προτείνει συμβολικά ο παίκτης να αφιερώσει μία ημέρα στο να προσφέρει πρωινό στην Εκκλησία του Σαν Αντόν, η οποία στηρίζει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έλα να σερβίρεις πρωινό για μια μέρα και όλα τα προβλήματά σου θα εξαφανιστούν».

🎄 🫵 El Padre Ángel nos presenta su cena benéfica de Nochebuena… ¡y le manda un recado a Vinícius!



😅 "Por sus gestos contra Xabi, me lo traía a servir desayunos un día… se le quitan todos los males"



🫂 "Cuando somos altivos, hay que ver que hay gente que necesita más" pic.twitter.com/C5V7MasTiN — El Larguero (@ellarguero) December 24, 2025

Ο ιερέας συνέδεσε τέτοιες συμπεριφορές με την ανθρώπινη φύση και τις στιγμές υπερηφάνειας, τονίζοντας τη σημασία της προοπτικής και της υπενθύμισης ότι υπάρχουν πιο δύσκολες πραγματικότητες εκτός του κόσμου του ποδοσφαίρου.

Η συζήτηση περιέλαβε και τον τρόπο διαχείρισης των αθλητών από τις ομάδες τους. Με χιουμοριστική διάθεση, ο Πατέρας Άνχελ σχολίασε το στυλ διοίκησης του προέδρου της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, επισημαίνοντας ότι βασίζεται περισσότερο στην υποστήριξη παρά στην τιμωρία, αν και η διατήρηση υψηλών απαιτήσεων παραμένει πάντα σημαντική.