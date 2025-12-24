Οδηγώντας πατίνι τραυματίστηκε τελικά το 14χρονο κορίτσι που βρέθηκε αναίσθητο το πρωί, όταν είχε βγει για τα κάλαντα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, το κορίτσι, που εντοπίστηκε από νοσηλεύτρια, περιέγραψε πώς τραυματίστηκε. Όπως είπε η 14χρονη, βρήκε ένα πατίνι σε πεζοδρόμιο, το οποίο ήταν ενεργοποιημένο, το πήρε και, στη συνέχεια, έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Σημειώνεται πως το ΕΚΑΒ, στη διακομιδή της 14χρονης, ανέφερε την ίδια αιτία τραυματισμού.

Το κορίτσι είναι καλά στην υγεία του, ενώ θεωρείται σημαντική η βοήθεια που προσέφερε η νοσηλεύτρια που βρήκε τη 14χρονη, τραυματισμένη στον δρόμο, όταν πήγαινε στη δουλειά της, στο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως το κορίτσι φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της, ενώ η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό. Αρχικά είχε εκτιμηθεί πως ο τραυματισμός οφειλόταν σε χτύπημα από διερχόμενο όχημα.

«Είναι τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο η νοσηλεύτρια. Μπράβο στη νοσηλεύτρια», επεσήμανε η ΠΟΕΔΗΝ τονίζοντας πως «προκύπτει ζήτημα με την ασφάλεια στην οδήγηση πατινιών που αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα χωρίς καμία προστασία».