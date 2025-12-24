Ενώ οι περισσότεροι Βρετανοί τον Ιανουάριο έχουν ήδη αποθηκεύσει τα στολίδια έχοντας ξεστολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το πιο απομονωμένο νησί του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις τώρα μπαίνει στο πνεύμα των γιορτών.

Το Φούλα, ένα μικροσκοπικό σκωτσέζικο νησί που βρίσκεται 20 μίλια δυτικά των Νήσων Σέτλαντ, γιορτάζει τα Χριστούγεννα στις 6 Ιανουαρίου, μια παράδοση που το ξεχωρίζει από την υπόλοιπη χώρα.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία προκύπτει από το ημερολόγιο που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του νησιού: το Ιουλιανό ημερολόγιο, που εισήγαγε ο Ιούλιος Καίσαρας το 46 π.Χ. Το ημερολόγιο αυτό παρέμεινε κυρίαρχο στον δυτικό κόσμο για περισσότερα από 1.600 χρόνια, μέχρι να αντικατασταθεί το 1752 από το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο υιοθέτησε η πλειονότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι κάτοικοι του Φούλα συνέχισαν να χρησιμοποιούν το Ιουλιανό.

Με την πάροδο του χρόνου, η διαφορά μεταξύ των δύο συστημάτων αυξήθηκε. Μετά από αλλαγή του δίσεκτου έτους το 1900, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στο Φούλα μετατοπίστηκαν 12 ημέρες αργότερα σε σχέση με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας έτσι ξεχωριστή ημερομηνία για την εορτή των Χριστουγέννων στο νησί.

Με μόλις 35 κατοίκους, το Φούλα περιγράφεται συχνά ως ένα από τα πιο απομονωμένα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου. Το νησί δεν διαθέτει παμπ, καταστήματα ή μπαρ, δεν υπάρχει Wi-Fi και δεν είναι συνδεδεμένο με το Εθνικό Δίκτυο Ηλεκτρισμού. Οι προμήθειες φτάνουν μόνο με πλοίο ή μικρό αεροπλάνο, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Ωστόσο, η απομόνωση του νησιού αποτελεί και πλεονέκτημα, καθώς το Φούλα, που εκτείνεται σε πέντε τετραγωνικά μίλια, προσφέρει εντυπωσιακά φυσικά τοπία, σύμφωνα με την Daily Mail. Το νησί χαρακτηρίζεται από πέντε κορυφές, με μια από αυτές, τον «Ντα Κάμε», να θεωρείται ένας από τους υψηλότερους κάθετους βράχους της Βρετανίας.

Το Φούλα θεωρείται επίσης ένα από τα καλύτερα μέρη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να παρατηρήσει κανείς το Βόρειο Σέλας, ή όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, τους «Mirrie Dancers», που εμφανίζεται συχνότερα από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα μέσα Μαρτίου, ανάλογα με τις συνθήκες.

Διάσημο για τα αυτόχθονα πρόβατά του, το νησί διαθέτει μοναδική πανίδα, ενώ τα νερά του είναι δημοφιλή στους δύτες που επισκέπτονται τα ναυάγια, όπως το RMS Oceanic, ένα πολεμικό πλοίο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που ναυάγησε κοντά στο Φούλα.

Όσοι επισκέπτες προτιμούν να παραμείνουν έξω από το νερό μπορούν να συμμετάσχουν σε οργανωμένες πεζοπορίες που διοργανώνει η Υπηρεσία Φύλαξης Φούλα (Foula Ranger Service) ή να εξερευνήσουν το νησί με χάρτες που παρέχει η Foula Heritage.

Για να φτάσει κανείς στο νησί, υπάρχει τακτική σύνδεση με φέρι που εκτελεί δρομολόγια τρεις φορές την εβδομάδα και διαρκεί περίπου δύο ώρες, ή με πτήση από την κύρια περιοχή των Σέτλαντ, όπως ενημερώνει το Shetland.org. Σημειώνεται ότι η διαμονή είναι αυτοεξυπηρετούμενη, επομένως οι επισκέπτες πρέπει να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων.