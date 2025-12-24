Στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, βγήκαν οι Έλληνες της πόλης για να πουν τα καθιερωμένα χριστουγεννιάτικα κάλαντα.

Έξω από το προξενείο της Ελλάδας, μαθητές, απόφοιτοι και καθηγητές από το Ζωγράφειο Λύκειο συμμετείχαν στην εορταστική ατμόσφαιρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παράδοσης και μεταδίδοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντίνος Κούτρας, είπε: «Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα σε όλους με υγεία και πρόοδο και ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος. Είναι τεράστια η συγκίνηση που νιώθουμε να βλέπουμε τα παιδιά του Ζωγραφείου, την ελληνική μας ομογένεια ενωμένη, όλη μαζί να γιορτάζει την γέννηση του Θεανθρώπου».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία των τουρκικών αρχών για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.