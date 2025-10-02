Συναγερμός σήμανε στο Μάντσεστερ το μεσημέρι της Πέμπτης, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή. Η αστυνομία πυροβόλησε τον δράστη, ο οποίος τραυματίσε τέσσερα άτομα χτυπώντας τα με το αυτοκίνητο και με το μαχαίρι του.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, μίλησε στο BBC Radio Manchester και δήλωσε πως ο δράστης πιστεύεται πως είναι νεκρός, αλλά πρόσθεσε πως αυτή η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι Αρχές αναφέρουν: «Η αστυνομία κλήθηκε στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation, στη Middleton Road, στο Crumpsall, στις 9:31 π.μ., από πολίτη που κατέθεσε ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς πολίτες, ενώ ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί».

«Ένας άνδρας έχει δεχθεί πυροβολισμό και θεωρείται ότι πρόκειται για τον δράστη. Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 9:41 και παρέχουν βοήθεια σε πολίτες. Αυτή τη στιγμή τέσσερα άτομα έχουν τραυματιστεί, τόσο από το όχημα όσο και από μαχαιριές».

Σε ιερή ημέρα των Εβραίων η επίθεση σε συναγωγή στο Μάντσεστερ – «Συγκλονισμένος» ο Στάρμερ, γυρνά εκτάκτως στη Βρετανία

Το περιστατικό στο Μάντσεστερ συνέβη την ημέρα του Γιομ Κιπούρ, την πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού θρησκευτικού ημερολογίου.

Πολλοί Εβραίοι πηγαίνουν στις συναγωγές και νηστεύουν αυτή την ημέρα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε λίγη ώρα αργότερα πως είναι συγκλονισμένος από την επίθεση, ενώ τόνισε πως το γεγονός ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μέρας την κάνει ακόμα πιο φρικτή.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας θα επιστρέψει νωρίτερα από την Κοπεγχάγη, λόγω της επίθεσης.

Παράλληλα, ο Στέρμερ ανακοίνωσε αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι αναπτύσσονται επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις σε συναγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ τόνισε πως η κυβέρνηση «θα κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ασφάλεια της εβραϊκής κοινότητας».

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα προεδρεύσει σε έκτακτη συνεδρίαση της επιτροπής COBRA, με στόχο τον συντονισμό των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης.