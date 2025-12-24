Για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη μίλησε ανοιχτά η Ελένη Βουλγαράκη, αποκαλύπτοντας πώς καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στα ταξίδια στην Πορτογαλία και την καθημερινότητά της στην Αθήνα. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός αναφέρθηκε τόσο στο κοινό τους μέλλον όσο και στα σενάρια περί γάμου και δημιουργίας οικογένειας.

Η 35χρονη ξεκαθάρισε ότι η σχέση τους βασίζεται στη σιγουριά και τη συντροφικότητα: «Ζούμε μαζί και έχουμε επιλέξει να πορευόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ο γάμος, με την τυπική του έννοια, δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Δεν έχει υπάρξει πρόταση και αν υπήρχε θα το ήξερε όλος ο κόσμος. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μας φαντάζομαι στο μέλλον με παιδιά». Παράλληλα, μίλησε για τη δυσκολία της απόστασης, εξηγώντας πως όταν βρίσκεται στο εξωτερικό αγχώνεται για τις υποχρεώσεις που αφήνει πίσω της, ενώ όταν επιστρέφει στην Ελλάδα της λείπει έντονα ο σύντροφός της.

Αναφερόμενη στη ζήλια, η ίδια τόνισε πως δεν αποτέλεσε ποτέ ζήτημα στη σχέση τους: «Υπάρχει εμπιστοσύνη και σιγουριά. Και από τις δύο πλευρές. Σε φυσιολογικό βαθμό μπορεί να υπάρξει ζήλια, αλλά μέχρι εκεί. Αυτό που έχουμε είναι ήρεμο και μας εξελίσσει». Υπογράμμισε, επίσης, ότι δεν έχει “κλείσει πόρτες” επαγγελματικά, αφού θέλει να παραμένει ανοιχτή σε δουλειές και ευκαιρίες, προσπαθώντας να συνδυάσει προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Σε πιο προσωπικό τόνο, η Ελένη Βουλγαράκη εξομολογήθηκε πως η σχέση της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή της προσφέρει κάτι σπάνιο: «Μαζί του νιώθω εσωτερική γαλήνη. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Με αγαπάει και το δείχνει καθημερινά, με πράξεις. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θέλω να είναι ο άνθρωπός μου και να παραμείνει στη ζωή μου».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην απόφασή της να αποχωρήσει από την εκπομπή «Το Πρωινό», εξηγώντας ότι δεν ήταν αποτέλεσμα εγκατάλειψης αλλά συνθηκών. Όπως είπε, προσπαθεί να διαχειριστεί μια περίοδο έντονων αλλαγών, μοιράζοντας τον χρόνο της χωρίς να έχει ακόμη βρει την απόλυτη ισορροπία.