Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, θα κηδευτεί η Σύλβα Ακρίτα.

Η Σύλβα-Καίτη Ακρίτα πέθανε το βράδυ της Τρίτης, σε ηλικία 97 ετών, όπως έκανε γνωστό η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στα social media, στην οποία έγραψε «Καλή αντάμωση μανούλα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, επιθυμία της είναι, αντί στεφάνων, να κάνουν, όσοι το επιθυμούν, δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος» το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Η ανάρτηση της οικογένειας της Σύλβας Ακρίτα:

«Θα αποχαιρετήσουμε την Σύλβα Άκριτα την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στη 1:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθήνα, Αίθουσα Τελετών.

Για όποιον επιθυμεί δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής “Ελένη Αγάθωνος” το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά θύματα κακοποίησης ή παραμέλησης.

IBAN: GR7801717260006726114486518, δικαιούχος: Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, τράπεζα Πειραιώς».