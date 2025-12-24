Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί σήμερα στο Καϊμακτσαλάν, καθώς η επιδείνωση του καιρού έφερε πυκνή χιονόπτωση στην περιοχή, με αποτέλεσμα να ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο και να προσελκύσει ήδη πλήθος επισκεπτών.

Πυκνό χιόνι πέφτει από τις πρωινές ώρες, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τους φίλους των χειμερινών σπορ. Αυτή την ώρα λειτουργούν τέσσερις από τους έξι αναβατήρες, καθώς και τέσσερις πίστες για το κοινό.

Το ύψος του χιονιού στη βάση του χιονοδρομικού κέντρου φτάνει τα 20 εκατοστά, ενώ στην κορυφή αγγίζει τα 40 εκατοστά. Η πρόσβαση προς το χιονοδρομικό πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Χιόνια και στο Ανήλιο Μετσόβου

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν, ωστόσο, και στο Ανήλιο Μετσόβου, όπου το χιονοδρομικό κέντρο «ντύθηκε στα λευκά». Από τις πρωινές ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη νέα χιονόπτωση, με το ύψος του φρέσκου χιονιού να υπολογίζεται περίπου στα 10 εκατοστά.

Παρά τις καιρικές συνθήκες, οι δρόμοι στην περιοχή παραμένουν ανοιχτοί προς το παρόν, ενώ το τοπίο θυμίζει πλέον έντονα χειμώνα.