Δημοσιεύθηκε σήμερα, Τετάρτη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση που καθορίζει τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2026–2027.
Η απόφαση αφορά όλους τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και προσδιορίζει τους συντελεστές βαρύτητας για:
-ΑΕΙ,
-ΑΕΑ,
-σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.,
-Σ.Σ.Α.Σ.,
-σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
-Α.Ε.Ν.,
-σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων,
καθώς και Α.Σ.Τ.Ε. του υπουργείου Τουρισμού.
Δείτε εδώ αναλυτικά τους συντελεστές βαρύτητας.