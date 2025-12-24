Δημοσιεύθηκε σήμερα, Τετάρτη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα υπουργική απόφαση που καθορίζει τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2026–2027.

Η απόφαση αφορά όλους τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και προσδιορίζει τους συντελεστές βαρύτητας για:

-ΑΕΙ,

-ΑΕΑ,

-σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ.,

-Σ.Σ.Α.Σ.,

-σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας,

-Α.Ε.Ν.,

-σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων,

καθώς και Α.Σ.Τ.Ε. του υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους συντελεστές βαρύτητας.