Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου Roxy της διεύθυνσης αστυνομίας Σερρών, στο σπίτι ενός άνδρα που παρακολουθούσαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν πάνω από πέντε κιλά κάνναβης. Ο άνδρας στον οποίο ανήκε η ποσότητα, συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά ενώ κατασχέθηκαν οι ποσότητες της κάνναβης, δύο κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.