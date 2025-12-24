Σε αχαρτογράφητα νερά κινήθηκε σήμερα Τετάρτη, 24/12, ο χρυσός, αγγίζοντας για πρώτη φορά το ορόσημο των 4.500 δολαρίων ανά ουγγιά. Σε τροχιά ιστορικών υψηλών βρέθηκαν επίσης το ασήμι και η πλατίνα, με τους επενδυτές να αναζητούν «καταφύγιο» στα πολύτιμα μέταλλα εν μέσω της αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των εμπορικών εντάσεων και των προσδοκιών για περαιτέρω μειώσεις των αμερικανικών επιτοκίων το 2026.

Συγκεκριμένα, η τιμή του χρυσού κινείται αυτή τη στιγμή γύρω στα 4.495,00 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 4.525,19 δολαρίων. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού ενισχύθηκαν κατά 0,4%, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 4.522,10 δολαρίων.

Σε ανάλογους ρυθμούς κινήθηκαν, σύμφωνα με το Reuters και τα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι να ενισχύεται κατά 1,1% στα 72,16 δολάρια, έχοντας προηγουμένως αγγίξει το ιστορικό υψηλό των 72,70 δολαρίων. Εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 2,5% κατέγραψε και η πλατίνα, η τιμή της οποίας διαμορφώθηκε στα 2.333,80 δολάρια, μετά το ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.377,50 δολαρίων.

Ο χρυσός και το ασήμι «πατάνε το πεντάλ του γκαζιού αυτή την εβδομάδα», σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ελκυστικότητά τους ως αποθήκες αξίας εν μέσω προσδοκιών για χαμηλότερα αμερικανικά επιτόκια, δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Tim Waterer.

Η κινητικότητα αυτή εν μέρει μπορεί να εξηγηθεί και από την κλιμάκωση του κινδύνου επιδείνωσης γεωπολιτικών κρίσεων, ιδίως αυτής ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα πως το «έξυπνο» θα ήταν ο Βενεζουελάνος ομόλογός του Νικολάς Μαδούρο να «φύγει» — να εγκαταλείψει την εξουσία.