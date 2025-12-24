Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων τα τελευταία 24ωρα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες λόγω και των καιρικών συνθηκών, ενώ αναμένεται να διευκολυνθεί η μετακίνηση των οδηγών, καθώς άνοιξαν λωρίδες κυκλοφορίας σε Σχηματάρι και Μάλγαρα.

Σημειώνεται πως η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο είναι βελτιωμένη σε σχέση με την Τρίτη, μετά τις συνεννοήσεις που προηγήθηκαν για την αποσυμφόρηση σημείων όπου είχαν στηθεί αγροτικά μπλόκα.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μίλησε στο ΕΡΤnews, σε Φθιώτιδα και Βοιωτία παρατηρήθηκε χθες έντονη ταλαιπωρία των οδηγών, καθώς καθυστέρησε η απόδοση δύο λωρίδων κυκλοφορίας, παρά τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβληθεί εγκαίρως.

Αντίθετα, στα Μάλγαρα η εικόνα ήταν εξαρχής καλύτερη, καθώς οι αγρότες απομάκρυναν από νωρίς τα τρακτέρ από το οδόστρωμα, επιτρέποντας την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας ήδη από τις πρωινές ώρες.

Παράλληλα, μέσω συνεννόησης για το σημείο της Λάρισας, αποφεύχθηκε μεγάλο τμήμα της παράκαμψης, γεγονός που διευκόλυνε σημαντικά τους οδηγούς και οδήγησε σε αποσυμφόρηση περιοχών με αυξημένη ροή τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως τονίστηκε, σε αρκετές περιπτώσεις η απόδοση επιπλέον λωρίδων καθυστέρησε, καθώς παρέμεναν αγροτικά μηχανήματα στο οδόστρωμα χωρίς να είναι δυνατός ο εντοπισμός των ιδιοκτητών τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα το κοινό.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με τους αγρότες να δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν με την Ελληνική Αστυνομία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Όπως επισημάνθηκε χαρακτηριστικά, όπως διευκολύνθηκε η έξοδος των πολιτών από τα μεγάλα αστικά κέντρα ενόψει των γιορτών, έτσι υπάρχει πρόθεση να υπάρξει αντίστοιχη μέριμνα και για την ομαλή επιστροφή τους στους τόπους εργασίας και κατοικίας τους.

Η παραχώρηση από τους αγρότες μιας λωρίδας κυκλοφορίας στη Θήβα και το Κάστρο εκτιμήθηκε από την Τροχαία ότι εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια, ωστόσο, αργά χθες βράδυ δόθηκε στην κυκλοφορία μιάμιση λωρίδα ανά κατεύθυνση, και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με χαμηλές ταχύτητες.

Ουρές χιλιομέτρων έξω από τη Λαμία

Μπορεί τα περισσότερα μπλόκα να είναι ανοιχτά και η κατάσταση να έχει εξομαλυνθεί αισθητά στο μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου, ωστόσο οι εικόνες έξω από τη Λαμία, στον κόμβο του Μπράλου, προκαλούν εκνευρισμό.

Τα οχήματα στο ρεύμα προς Λαμία, οδηγούνται σε παράκαμψη από τα πλευρικά διόδια και για μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, υποχρεούνται να μπουν σε μία λωρίδα, δημιουργώντας ουρά που φτάνει τα 4 ίσως και 5 χιλιόμετρα.

Το βίντεο που έστειλε αναγνώστηςστο lamiareport.gr καταγράφει τις εικόνες στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης και είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί.

Η εικόνα στη δυτική Ελλάδα

Σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου-Ιωαννίνων, στην Αιτωλοακαρνανία και Κορίνθου-Πατρών-Πύργου στην Αχαΐα, γίνεται εκτροπή της κίνησης των αυτοκινήτων, λόγω των μπλόκων που έχουν στηθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους.

Στην Πάτρα λίγο πριν τις 11 το πρωί έγινε γνωστό ότι άνοιξε η περιμετρική ύστερα από συμφωνία μεταξύ των αγροτών του μπλόκου και της αστυνομίας. Οι αγρότες μετακίνησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη της οδού και άφησαν ελεύθερες τις άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας για την κίνηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κίνηση των αυτοκινήτων θα γίνεται μόνο σε μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτα περιστατικά, αλλά και για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας.

Η νέα ανακοίνωση για την κίνηση στη Θεσσαλία

Σε συνέχεια της χθεσινής (23-12-2025) ανακοίνωσης, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Α/Κ Νίκαιας, από ώρα 11:10 σήμερα (24-12-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ Π.Α.Θ.Ε.

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) έως τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

είτε από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686), μέσω της διασταύρωσης Αχιλλείου, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020). – Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και θα κατευθύνονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), όπου θα εισέρχονται στον ΠΑ.Θ.Ε..

Ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων επί του Αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. από τον Α/Κ Βελεστίνου (Χ.Θ. 314+020) έως τον Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918).

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

– Τα οχήματα μικτού βάρους έως 3,5 τόνους, θα εκτρέπονται:

είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020), είτε στον Α/Κ Κιλελέρ (Χ.Θ. 331+686) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) – Τα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020) και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918)

Β. ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών ώστε να εισέλθουν στον Π.Α.Θ.Ε με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ή Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918) και όποια εξ αυτών κατευθύνονται προς Αθήνα θα κινούνται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ, ή στον Α/Κ Βελεστίνου, ως ανωτέρω αναφέρεται.