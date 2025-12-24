Ο Λορέντσο Πιρόλα παραχώρησε συνέντευξη στο calcionews24, όπου μίλησε για τη σωστή επιλογή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό, αλλά και την εμπειρία του στο Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός αμυντικός:

Για την επιλογή του να υπογράψει στον Ολυμπιακό: «Βρισκόμουν σε μια δύσκολη κατάσταση μετά τον υποβιβασμό μου με τη Σαλερνιτάνα, αλλά αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για μένα. Ο σύλλογος με ήθελε, ο προπονητής ήταν αφοσιωμένος σε μένα: είναι μια απόφαση που θα έπαιρνα χίλιες φορές από την αρχή».

Για το ότι είναι βασικός στο Champions League: «Έχω ξεκινήσει και στα έξι παιχνίδια, έχουμε πέντε βαθμούς και μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε να προκριθούμε στα playoffs. Έχουμε παίξει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα».

Για τον στόχο, που είναι η νίκη: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η ιστορία μιλάει από μόνη της: πρέπει πάντα να στοχεύεις στη νίκη. Σε εκατό χρόνια, έχουν κερδίσει 48 πρωταθλήματα.

Θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό το κατόρθωμα στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο και στο Σούπερ Καπ. Στην Ευρώπη, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τα επόμενα δύο».

Για το κρύο στο Καζακστάν: «Μια πολύ δύσκολη εμπειρία: επτά ώρες πτήση, είκοσι βαθμοί υπό το μηδέν έξω. Ακόμα και το να περπατήσω πενήντα μέτρα από το ξενοδοχείο μέχρι το λεωφορείο ήταν αδύνατο. Ήταν πραγματικά δύσκολο».

Για την εθνική Ιταλίας: Η Εθνική είναι κάτι ξεχωριστό. Έχω ζήσει τρία Ευρωπαϊκά με την Κ21 και το κλίμα είναι μοναδικό. Ελπίζω να είμαι στα πλάνα, γιατί έχω εξελιχθεί πολύ στον Ολυμπιακό»

Πίτσα ή σουβλάκι; «Το φαγητό στην Ελλάδα είναι υπέροχο, αλλά η πίτσα είναι πάντα πίτσα».