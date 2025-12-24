Μια ανάσα γιορτής και ελπίδας γέμισε το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», καθώς το πνεύμα των Χριστουγέννων βρήκε τον δρόμο του στους διαδρόμους και τα δωμάτια νοσηλείας, μεταμορφώνοντας για λίγο την καθημερινότητα μικρών ασθενών και των οικογενειών τους.

Ένα «μαγικό κουαρτέτο», με πρωτοβουλία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ανέλαβε μια ξεχωριστή αποστολή: να μεταφέρει το πνεύμα των γιορτών εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη για ελπίδα. Δύο χαμογελαστά «ξωτικά» και δύο ακόμη καλλιτέχνες δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα χαράς που παρέσυρε μικρούς και μεγάλους.

Οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν ήταν μοναδικές, καθώς το μουσικό σχήμα δεν έμεινε στους διαδρόμους, αλλά μπήκε μέσα στους θαλάμους, φτάνοντας πλάι στις κλίνες και των παιδιών που δεν μπορούσαν να σηκωθούν. Τραγούδησαν τα κάλαντα κοιτάζοντάς τα στα μάτια, προσφέροντας όχι μόνο νότες, αλλά και μια ζεστή συντροφιά.

Η αντίδραση των παιδιών ήταν άμεση και αυθόρμητη. Όσα μπόρεσαν, σηκώθηκαν, άρχισαν να χοροπηδούν, να χτυπούν ρυθμικά χέρια και πόδια και να συμμετέχουν στη γιορτή, κρατώντας τα μπαλόνια και τα γλυκίσματα που τους μοίρασαν τα ξωτικά.

Ανάμεσα και στους χώρους που επισκέφθηκαν τα «ξωτικά» ήταν και το «σχολείο» που έχει στηθεί εντός του νοσοκομείου και κάνουν τα μαθήματά τους τα παιδιά που απουσιάζουν για μεγαλύτερα διαστήματα από το θρανίο τους.

Η δράση αυτή δεν άγγιξε μόνο τους μικρούς ασθενείς. Τα πρόσωπα των γονιών, που σηκώνουν το δικό τους βάρος αυτές τις μέρες, έλαμψαν από χαμόγελα, βλέποντας τα παιδιά τους να ξεχνούν για λίγο την περιπέτεια της υγείας τους.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές, που εργάζονται με αφοσίωση δίπλα στα παιδιά, άκουσαν τα κάλαντα για πρώτη φορά φέτος στον χώρο εργασίας τους, παίρνοντας μια μικρή αλλά πολύτιμη ανάσα χαράς μέσα στην απαιτητική βάρδιά τους.