Καθώς ο Άγιος Βασίλης ταξιδεύει με τον Ρούντολφ, πολλοί άνθρωποι αναζητούν παρηγοριά σε ερωτικές επαφές, ως τρόπο να αντιμετωπίσουν το άγχος και τις συγκρούσεις των Χριστουγέννων, σύμφωνα με νέα μελέτη για το γιορτινό στρες.

«Οι γιορτές εντείνουν ό,τι ήδη υπάρχει κάτω από την επιφάνεια», δηλώνει ο Μάικλ Σάλας, αδειούχος επαγγελματίας σύμβουλος και επικεφαλής της έρευνας. «Για πολλούς ανθρώπους, το σεξ γίνεται τρόπος αντιμετώπισης άγχους, μοναξιάς ή συναισθηματικής υπερφόρτωσης και όχι έκφραση πραγματικής επιθυμίας».

Η ανακούφιση μέσω μιας ερωτικής «εκτόνωσης» είναι ο κύριος στόχος, εξηγούν οι ειδικοί. Παρά το γεγονός ότι τα Χριστούγεννα θεωρούνται η «πιο υπέροχη εποχή του χρόνου», οι γιορτές συχνά συνοδεύονται από έντονες πιέσεις, προβλήματα και συγκρούσεις, προειδοποιούν οι ψυχολόγοι.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, οι γιορτές του 2025 αναμένονται να φέρουν περισσότερες εντάσεις σε σχέση με το 2024. Από τα 2.203 άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη, το 41% προβλέπει ότι θα βιώσει αυξημένο άγχος κατά την εορταστική περίοδο, σύμφωνα με την nypost.

Οι οικονομικές ανησυχίες βρίσκονται στην κορυφή των προβληματισμών, με το 75% των συμμετεχόντων να θεωρεί την οικονομία το μεγαλύτερο πρόβλημα και το 46% να φοβάται αν θα μπορέσει να αγοράσει δώρα. Επιπλέον, το 32% εκφράζει ανησυχία για δύσκολες οικογενειακές δυναμικές.

Για να αποφευχθεί η γιορτινή νευρικότητα, πολλοί επιλέγουν την ερωτική δραστηριότητα ως μέσο ανακούφισης. «Όταν οι άνθρωποι είναι υπερφορτωμένοι, το νευρικό σύστημα αναζητά ανακούφιση», εξηγεί ο Σάλας. «Το σεξ μπορεί προσωρινά να μειώσει τις αντιδράσεις στο στρες, ακόμα κι αν τα υποκείμενα συναισθηματικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα».

Ο Σάλας σημειώνει ότι τα ζευγάρια συχνά χρησιμοποιούν τη σεξουαλική δραστηριότητα για να αποφύγουν δύσκολες συζητήσεις ή να μειώσουν τις συγκρούσεις αντί να τις αντιμετωπίσουν. Αντίστοιχα, οι ελεύθεροι ενήλικες εντείνουν τη σεξουαλική τους δραστηριότητα, συχνά με πρώην συντρόφους, προς το τέλος της χρονιάς αναζητώντας συναισθηματική παρηγοριά.

«Η περίοδος αυτή λειτουργεί σαν χύτρα πίεσης», συνεχίζει ο Σάλας από την Vantage Point Counseling. «Τα όρια χαλαρώνουν, τα ανεπίλυτα ζητήματα έρχονται στην επιφάνεια και οι άνθρωποι συχνά καταφεύγουν στην οικειότητα για να σταθεροποιήσουν συναισθηματικά τον εαυτό τους».

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Ιντιάνα και το Instituto Gulbenkian de Ciência στην Πορτογαλία διαπίστωσαν ότι το ενδιαφέρον για το σεξ κορυφώνεται σημαντικά κατά τη διάρκεια μεγάλων πολιτιστικών ή θρησκευτικών εορτών, όπως προκύπτει από την αυξημένη χρήση όρων σχετικών με το σεξ στις διαδικτυακές αναζητήσεις.

Ωστόσο, ο Σάλας προειδοποιεί να μην γίνεται η ερωτική δραστηριότητα η μοναδική πηγή παρηγοριάς. «Όταν το σεξ γίνεται ο κύριος τρόπος διαχείρισης του στρες ή της αυτοεκτίμησης, μπορεί να καλύπτει βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες», εξηγεί. «Τότε οι άνθρωποι αισθάνονται μπερδεμένοι αργότερα, πιο κοντά μεταξύ τους τη στιγμή εκείνη, αλλά περισσότερο αποσυνδεδεμένοι στη συνέχεια».

Ο Σάλας προτείνει τρόπους για την ορθή διαχείριση του εορταστικού άγχους, της σεξουαλικής δραστηριότητας και της αυτορρύθμισης:

Θέσπιση συναισθηματικών ορίων: Αναγνωρίστε πότε η οικειότητα χρησιμοποιείται για να αποφύγετε το άγχος αντί να το αντιμετωπίσετε.

Δημιουργία χώρου για αυτορρύθμιση: Σύντομα διαλείμματα, περίπατοι ή ήσυχος χρόνος μειώνουν τη συναισθηματική υπερφόρτωση.

Ρεαλιστικές προσδοκίες: Η «τέλεια γιορτή» δεν υπάρχει, καθώς η πίεση για απόδοση συχνά επιφέρει αντίθετα αποτελέσματα.

Ανοιχτή επικοινωνία: Ειλικρινείς συζητήσεις για ανάγκες και άγχος ενισχύουν την οικειότητα περισσότερο από την αποφυγή.

Κανονικοποίηση μεικτών συναισθημάτων: Το άγχος, η ανασφάλεια ή η αποσύνδεση κατά τη διάρκεια των γιορτών είναι συνηθισμένα και ανθρώπινα.