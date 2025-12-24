Παρά τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί στη Βραζιλία γύρω από την υπόθεση της Γκρέμιο και του Τετέ, στον Παναθηναϊκό δεν τίθεται καν ζήτημα παραχώρησης του Βραζιλιάνου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού.

Η παρουσία του Τετέ στη Βραζιλία, λόγω της διακοπής των εορτών, άναψε ξανά τη συζήτηση για πιθανή επιστροφή του στη Γκρέμιο, την ομάδα από τις ακαδημίες της οποίας αναδείχθηκε. Τα σχετικά δημοσιεύματα πληθαίνουν, υποστηρίζοντας ότι ο εκπρόσωπος του παίκτη βρίσκεται σε επαφές με τον βραζιλιάνικο σύλλογο, με σενάριο δανεισμού και οψιόν αγοράς, λόγω των οικονομικών περιορισμών της Γκρέμιο.

Ωστόσο, από την πλευρά του Παναθηναϊκού διαψεύδεται κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Οι «Πράσινοι» δεν προτίθενται να μπουν σε συζήτηση για δανεισμό ενός ποδοσφαιριστή που αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της ομάδας και για τον οποίο έγινε μεγάλη οικονομική επένδυση.

Για να ανοίξει οποιαδήποτε κουβέντα παραχώρησης του 25χρονου εξτρέμ, το ποσό θα πρέπει να ξεκινά από τα 7-8 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας το κόστος απόκτησής του. Οποιαδήποτε πρόταση με χαμηλότερα οικονομικά δεδομένα δεν πρόκειται να βρει πρόσφορο έδαφος στο «τριφύλλι».

Άλλωστε, η χρονική συγκυρία παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου καθιστά ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη την αποχώρηση ενός τόσο κομβικού ποδοσφαιριστή, δεδομένων και των δυσκολιών που συνεπάγεται η άμεση αντικατάστασή του.