Η Γκρέμιο ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Τετέ και ο μάνατζερ του εξτρέμ του Παναθηναϊκού, Πάμπλο Μπουένο, φέρεται να έχει προγραμματίσει συνάντηση με τη διοίκησή της.

Ο Τετέ βρίσκεται στο Πόρτο Αλέγκρε για τις μέρες των Χριστουγέννων και τα δημοσιεύματα σχετικά με το μέλλον του είναι συνεχή, με τους συμπατριώτες του να τονίζουν πως αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Γκρέμιο, η οποία πιέζει για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Βραζιλιάνων, η Γκρέμιο θέλει να τον αποκτήσει με δανεισμό και οψιόν αγοράς, ο Παναθηναϊκός όμως θα προτιμούσε να συζητήσει μόνο για πώληση του παίκτη -αν ο ίδιος ζητήσει κάτι τέτοιο- με ένα πολύ καλό ποσό.

Όπως και να έχει, στη Βραζιλία επιμένουν και γράφουν, πλέον, για προγραμματισμένη συνάντηση του μάνατζερ του Τετέ με τη διοίκηση της Γκρέμιο, με τον Πάμπλο Μπουένο να θεωρείται… σύμμαχος της ομάδας του Πόρτο Αλέγκρε.

Το δημοσίευμα της ιστοσελίδας portaldogremista.com.br αναφέρει τα εξής…

«Ο Τετέ δείχνει άμεσο ενδιαφέρον, ο μάνατζέρ του οργανώνει συνάντηση και η διοίκηση επιταχύνει τις επαφές με ορίζοντα το 2026.

Η Γκρέμιο απέκτησε ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην προσπάθειά της να ενισχυθεί ενόψει του 2026. Ο Τετέ επικοινώνησε απευθείας με τον προπονητή Λουίς Κάστρο και ξεκαθάρισε ότι επιθυμεί να συνεργαστεί ξανά με τον Πορτογάλο τεχνικό. Αυτή η κίνηση ενθουσίασε τη διοίκηση, ενίσχυσε τον αγωνιστικό σχεδιασμό και αύξησε την εσωτερική αισιοδοξία. Την πληροφορία αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ντιόγκο Ρόσι, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις εξελίξεις στο παρασκήνιο.

Αρχικά, η πρωτοβουλία ανήκε στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Στη συνέχεια, ο Τετέ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πρότζεκτ και δήλωσε διαθέσιμος για τον προπονητή. Η κίνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς τεχνικός και παίκτης είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Υπάρχει, επομένως, μια εδραιωμένη επαγγελματική σχέση, με αποτέλεσμα η Γκρέμιο να αντιμετωπίζει πλέον την υπόθεση ως στρατηγική προτεραιότητα.

Παράλληλα, ο μάνατζερ του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο, κινήθηκε για να φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές κι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τη νέα διοίκηση της Γκρέμιο για την Τρίτη. Στόχος είναι η ευθυγράμμιση προσδοκιών, η συζήτηση του μοντέλου της συμφωνίας και η διατήρηση σταθερού κλίματος. Επιπλέον, ο ατζέντης επιδιώκει να διαφυλάξει καλές θεσμικές σχέσεις, καθώς εκπροσωπεί και άλλους ποδοσφαιριστές του συλλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το τεχνικό επιτελείο βλέπει τον Τετέ ως ιδανικό κομμάτι για μια ομάδα με ένταση και κάθετο παιχνίδι. Ο Λουίς Κάστρο δίνει προτεραιότητα σε γρήγορους και επιθετικούς εξτρέμ που συνεισφέρουν και αμυντικά, στοιχείο που ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ του παίκτη. Έτσι, το όνομά του κερδίζει συνεχώς έδαφος στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αφορά τον μέσο Τιαγκίνιο, ο οποίος επίσης εκπροσωπείται από τον ίδιο μάνατζερ και βρίσκεται στη διαδικασία ένταξης στο βασικό ρόστερ. Η διοίκηση επιδιώκει ένα αρμονικό και παραγωγικό περιβάλλον, γι’ αυτό οι συζητήσεις προχωρούν με προσοχή αλλά και ξεκάθαρο στόχο. Η Γκρέμιο θέλει να προχωρήσει, χωρίς όμως υπερβολική βιασύνη.

Μετά τη συνάντηση, ο σύλλογος αναμένεται να καθορίσει τα οικονομικά δεδομένα, τη μορφή του συμβολαίου και τη συνολική βιωσιμότητα της συμφωνίας. Παράλληλα, η διοίκηση διατηρεί δημόσια στάση επιφυλακτικότητας. Εσωτερικά, ωστόσο, το σκηνικό εξελίσσεται θετικά και οι φίλαθλοι μπορούν να περιμένουν νέες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες».