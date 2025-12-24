Σε επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει να ζει σε επίπεδα απόλυτης πολυτέλειας. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, μαζί με τη σύντροφό του Χεορχίνα Ροντρίγκεζ, απέκτησαν δύο υπερπολυτελείς βίλες συνολικής αξίας περίπου 8 εκατ. ευρώ, σε ιδιωτικό νησί της Σαουδικής Αραβίας.

Οι κατοικίες βρίσκονται στο νησί Nujuma, το οποίο απέχει περίπου 16 μίλια από τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας και είναι προσβάσιμο αποκλειστικά μέσω θαλάσσης ή αέρος. Πρόκειται για έναν προορισμό που συνδυάζει υψηλή αισθητική, απόλυτη απομόνωση και κορυφαίο επίπεδο ιδιωτικότητας. Για τον CR7, πάντως, το ποσό της επένδυσης μοιάζει μικρό, αν αναλογιστεί κανείς ότι το περασμένο καλοκαίρι υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με την Αλ Νασρ, συνολικής αξίας που αγγίζει τα 566 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δύο βίλες, είναι χτισμένες κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα και ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακό κυκλικό σχεδιασμό τους. Το αρχιτεκτονικό έργο φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης Βρετανού αρχιτέκτονα, λόρδου Νόρμαν Φόστερ.

🚨 Cristiano Ronaldo and Georgina have bought two properties at the Ritz-Carlton Reserve Red Sea for around $8 million.



The Island is a private one, accessible only by boat or seaplane. pic.twitter.com/CWUNyQNxjT — TCR. (@TeamCRonaldo) December 23, 2025

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η μία κατοικία διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και προορίζεται για οικογενειακή χρήση, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει δύο υπνοδωμάτια. Ο Ρονάλντο και η Χεορχίνα συγκαταλέγονται στους πρώτους ιδιοκτήτες στο Nujuma, ένα νησί που προσφέρει εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών, γήπεδο γκολφ και εστιατόρια παγκόσμιου επιπέδου. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η λειτουργία συνολικά 11 πολυτελών resorts το προσεχές διάστημα.

Σε δηλώσεις του στη Saudi Gazette, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανέφερε: «Είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό μέρος από κάθε άποψη. Από την πρώτη στιγμή, η Χεορχίνα κι εγώ νιώσαμε έντονη σύνδεση με το νησί και τη φυσική του ομορφιά. Μας προσφέρει ηρεμία και γαλήνη».