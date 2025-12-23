Ο ΠΑΟΚ έχει καθιερώσει το να βγάζει μια Χριστουγεννιάτικη ταινία κάθε χρόνο και το ίδιο θα συμβεί και φέτος, με την ΠΑΕ να ανεβάζει στα social media το τρέιλερ, στο οποίο εμφανίζονται και οι γνωστοί ηθοποιοί και οπαδοί της ομάδας, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης και Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Είναι η 9η χρονιά που ο «δικέφαλος του βορρά» ετοίμασε Χριστουγεννιάτικη ταινία και στο τρέιλερ που ανέβηκε στους λογαριασμούς της ΠΑΕ στα social media βλέπουμε αρχικά τη διευθύνουσα σύμβουλο Μαρία Γκοντσάρεβα να ζητάει το πιο ξεχωριστό στολίδι για το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της ομάδας.

Αυτός που καλείται να το δημιουργήσει είναι ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, στον δρόμο για το γήπεδο της Τούμπας ξεχνάει στο ταξί τη βαλίτσα με το στολίδι και ξεκινάει, έτσι, η αναζήτηση της στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, με τους Ντεσπόντοφ, Χατσίδη, Μπέρδο, Τσιφτσή, Μιχαηλίδη, Γιακουμάκη και Πέλκα να πρωταγωνιστούν.

Στο βίντεο, φυσικά, υπάρχει και ο Τάισον σαν… παππούς, μετά τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του, με την ταινία να κυκλοφορεί στις 24 Δεκεμβρίου.

Δείτε το τρέιλερ