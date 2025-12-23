Νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην πόλη Λαβάζε, στην περιοχή Τρεντίνο της Ιταλίας, βρέθηκε ο Σίβερτ Γκούτορμ Μπάκεν, ο οποίος είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο.

Ο 27χρονος Νορβηγός ήταν στην Ιταλία για να προετοιμαστεί ενόψει των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα και υπήρξε πρωταθλητής Ευρώπης στο σπριντ 10 χιλιομέτρων και σε δύο σκυταλοδρομίες ενώ είχε νικήσει τέσσερις φορές στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αν και είχε διαγνωστεί με μυοκαρδίτιδα το 2022, είχε ως στόχο τη συμμετοχή στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό, με την ιταλική αστυνομία να έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

«Η IBU είναι βαθιά σοκαρισμένη και λυπημένη από την τραγική είδηση ​​του ξαφνικού θανάτου του Σίβερτ Μπάκεν», δήλωσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διάθλου, Όλε Ντάλιν και συνέχισε.

«Η επιστροφή του Σίβερτ στο διάθλο μετά από μια περίοδο μεγάλων δυσκολιών ήταν πηγή τεράστιας χαράς για όλους στην οικογένεια του διάθλου και μια εμπνευσμένη επίδειξη της ανθεκτικότητας και της αποφασιστικότητάς του. Ο θάνατός του σε τόσο νεαρή ηλικία είναι αδύνατο να κατανοηθεί, αλλά δεν θα ξεχαστεί και θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας».