Η πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εύα Καϊλή ζητά δικαιοσύνη και κατηγορεί τις βελγικές αρχές για συνεννόηση με τα ΜΜΕ και «ενορχήστρωση» της υπόθεσης που την έθεσε στο επίκεντρο πριν από τρία χρόνια.

Το σκάνδαλο, που ξέσπασε τον Δεκέμβριο του 2022, χαρακτηρίστηκε ως απειλή για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, με εμπλοκή δήθεν χρημάτων από χώρες εκτός ΕΕ όπως το Κατάρ και το Μαρόκο για lobbying.

Η Καϊλή, που έχασε την ασυλία της και κηρύχθηκε «persona non grata», ισχυρίζεται ότι της στήθηκε παγίδα. «Η δικαιοσύνη βασίζεται σε στοιχεία και γεγονότα», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Euronews. «Πριν από τρία χρόνια, μια συγκεκριμένη οπτική παρουσιάστηκε ως δικαιοσύνη, αλλά τώρα έχουμε τη σαφήνεια να δούμε τι πραγματικά συνέβη».

Η υπόθεση επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις συλλήψεις της Φεντερίκα Μογκερίνι, του Στέφανο Σανίνο και ενός στελέχους του Κολεγίου της Ευρώπης σε νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Κατηγορεί τις αρχές για κακοσχεδιασμένες μεθόδους, πολιτική ενοχοποίηση και σκηνοθετημένα αποδεικτικά στοιχεία. Δεν εξεπλάγη από τις συλλήψεις Ιταλών σε σχέση με τη Μογκερίνι, βλέποντας μοτίβο εναντίον Νοτίων Ευρωπαίων.

Το σκάνδαλο ξεκίνησε με εφόδους στο σπίτι της, όπου δημοσιεύτηκε φωτογραφία βαλίτσας με 500ευρα, γίνοντας viral. Συνελήφθησαν και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζιόρτζι και ο πατέρας της, με κατασχέσεις άνω των 1,5 εκατ. ευρώ. Η Καϊλή αρνείται σχέση με τα χρήματα, δείχνοντας άλλον ευρωβουλευτή.

Παρά τις παραιτήσεις του επικεφαλής ανακριτή Μισέλ Κλεζ και εισαγγελέα Ραφαέλ Μαλανινί λόγω συγκρούσεων συμφερόντων, η έρευνα παραμένει προβληματική. Πέρασε τέσσερις μήνες προφυλακισμένη με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, χαρακτηρίζοντας τη μεταχείριση βασανιστήρια. Καταγγέλλει παράνομη άρση ασυλίας και διαρροές σε δημοσιογράφους.

«Έχουμε μηνύματα μεταξύ του εισαγγελέα, της αστυνομίας και των δημοσιογράφων που προετοίμαζαν άρθρα πριν καν ξεκινήσει η έρευνα, αποφασίζοντας πώς θα το τιτλοφορούσαν και προσπαθώντας να διαστρεβλώσουν τα πάντα ώστε να ταιριάζουν σε έναν τίτλο», αποκάλυψε. «Δεν πρόκειται για διαρροές, πρόκειται για προ-ορχήστρωση».

Υποστηρίζει ότι εργαζόταν σκληρά και είχε εντολή για επαφές με χώρες του Κόλπου. Η υπόθεση, χωρίς ορισμένη δίκη, βλάπτει την καριέρα και ζωή της. «Όταν καταστρέφουν την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας, όταν επιλέγουν έναν στόχο, σκηνοθετούν φωτογραφίες και γράφουν το σενάριο πριν ανοίξει η υπόθεση, αυτό σημαίνει ότι το να είσαι πολιτικός στο Βέλγιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι ασφαλές», είπε.

Βλέπει την περίπτωση Μογκερίνι ως επιλεκτική δίωξη: «Ήλπιζα ότι η περίπτωσή μου θα χρησίμευε ως μάθημα. Αλλά αυτό που συνέβη στη Μογκερίνι, είναι άλλη μια περίπτωση επιλεκτικής πολιτικής δίωξης».

Η Καϊλή μιλά τώρα για να σταματήσει παρόμοιες διώξεις εναντίον νοτιοευρωπαίων: «Νομίζω ότι είναι εύκολο να επιτεθεί κανείς στις χώρες της νότιας Ευρώπης και να δημιουργήσει ένα αφήγημα και μια υπόθεση. Αλλά η υπόθεση είναι το αντίθετο από τα γεγονότα και καταστρέφει ζωές». «Και ο λόγος για τον οποίο μιλάω […] είναι επειδή αυτό δεν πρέπει να συμβεί σε κανέναν».

Η βελγική εισαγγελία δεν σχολίασε τη συνέντευξη της Καϊλή.