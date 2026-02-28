Ένα ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους για ένα μηχανάκι, φαίνεται πως οδήγησε στη δολοφονία του 17χρονου στο Λουτράκι, από έναν συνομήλικό του.

Χθες το απόγευμα, ο ανήλικος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «ήρθα να παραδοθώ, είμαι αυτός που ψάχνετε για το μαχαίρωμα».

Ο αδερφός του 17χρονου θύματος τον μετέφερε στο νοσοκομείο Κορίνθου, με τραύματα στη θωρακική χώρα, όμως λίγη ώρα μετά κατέληξε.

Ο 19χρονος φίλος του, ο οποίος έχει επίσης τραύματα στην κοιλιακή του χώρα από αιχμηρό αντικείμενο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στην Αθήνα, όπου και χειρουργήθηκε.

«Το συγκεκριμένο παιδί δεν έπρεπε να ήταν εκεί. Ακολούθησε απλά, κάποιον άλλο», είπε στην ΕΡΤ, φίλος του 17χρονου που κατέληξε με μοιραία τραύματα από μαχαιριές στην κοιλιακή χώρα.

«Δεν ξέρω τι γίνεται και με ποιον έκανε παρέα»

Ο 17χρονος είχε δεχτεί θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά, ενώ ο 19χρονος τραυματίας στον θώρακα.

Και οι δύο νεαροί, όπως φαίνεται, έπεσαν θύματα συμπλοκής τα ξημερώματα της Παρασκευής στην περιφερειακή οδό του Λουτρακίου που οδηγεί στη Μονή του Οσίου Παταπίου.

«Τον έψαχναν όλη νύχτα. Είχε πάρει ο αδελφός του το παιδί, τον γιο μου, του λέει “έλα να τον ψάξουμε γιατί δεν έχει έρθει σπίτι” και τον βρήκαν πεθαμένο. Τον πήρε ο γιος μου με το αμάξι και τον πήγαν νοσοκομείο», λέει μητέρα φίλου του, και προσθέτει:

«Εγώ κοιμόμουν. Δεν μου είπε τίποτα. Εδώ μένει το παιδί, με εμένα. Εγώ σηκώθηκα το πρωί και δεν το βρίσκω σπίτι και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω “πού είσαι;”. Μου λέει θα σου πω μετά και παίρνω την κόρη μου και μου λέει άστα γιατί έτσι κι έτσι. Αυτή μου το είπε, μετά».

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κορίνθου από τον αδελφό του, έχοντας τραύματα από μαχαίρι. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το αγόρι υπέκυψε στα τραύματά του.

«Τον βρήκαν στον περιφερειακό, στις στροφές δεν ξέρω, εκεί στο δάσος τον είχαν αφήσει πεθαμένο κι είχαν φύγει. Τον είχαν μαχαιρώσει και είχε πάει το μαχαίρι στην καρδιά κι είχε πεθάνει», λέει η μητέρα του φίλου του.

Σε ανακοίνωσή της για το περιστατικό η αστυνομία αναφέρει:

«Συνελήφθη, σήμερα (27.2.2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σήμερα (27.2.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη 4 άτομα, 19χρονο και δύο 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη, για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.»