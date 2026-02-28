Νωρίς πέφτει φέτος το Πάσχα, αφού η μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανοσύνης, θα εορταστεί στις 12 Απριλίου 2026.
Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
- 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη
- Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν ημέρα Παρασκευή.
Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεγάλης Εβδομάδας 2026
Ακολουθήστε το πρόγραμμα των ημερών για να προγραμματίσετε τις άδειες και τις εξορμήσεις σας:
- Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026
- Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
- Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026
- Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
- Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
- Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026