Νωρίς πέφτει φέτος το Πάσχα, αφού η μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανοσύνης, θα εορταστεί στις 12 Απριλίου 2026.

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026

28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη

Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεγάλης Εβδομάδας 2026

Ακολουθήστε το πρόγραμμα των ημερών για να προγραμματίσετε τις άδειες και τις εξορμήσεις σας: