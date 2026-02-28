Νωρίς πέφτει φέτος το Πάσχα, αφού η μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανοσύνης, θα εορταστεί στις 12 Απριλίου 2026.

Οι αργίες και τα τριήμερα του 2026

  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
  • Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
  • 28η Οκτωβρίου 2026: Τετάρτη
  • Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτικό Ημερολόγιο Μεγάλης Εβδομάδας 2026

Ακολουθήστε το πρόγραμμα των ημερών για να προγραμματίσετε τις άδειες και τις εξορμήσεις σας:

  • Μεγάλη Δευτέρα: 6 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Τρίτη: 7 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Τετάρτη: 8 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Πέμπτη: 9 Απριλίου 2026
  • Μεγάλη Παρασκευή: 10 Απριλίου 2026
  • Μεγάλο Σάββατο: 11 Απριλίου 2026
  • Κυριακή του Πάσχα: 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: 13 Απριλίου 2026
  • Κυριακή του Θωμά: 19 Απριλίου 2026