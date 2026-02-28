Σε κλίμα θλίψης και έντονης συγκίνησης τελέστηκε το βράδυ της Παρασκευής στον ιερό ναό των Τριών Ιεραρχών στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ αρχιερατικό μνημόσυνο και αγρυπνία για τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

«Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, προσευχόμαστε για εκείνους και για την παρηγοριά των οικείων τους, ιδιαιτέρως των γονέων οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους και ως Εκκλησία ποτέ δεν θα πάψουμε να προσευχόμαστε γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας», ανέφερε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Μετά τα μεσάνυχτα, ακολούθησε Αγρυπνία στον ίδιο ναό.

Νωρίτερα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου, φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση μνήμης στο μνημείο που έχει στηθεί εντός του ΑΠΘ για τους 16 φοιτητές -13 του ΑΠΘ και τρεις των δύο άλλων πανεπιστημίων- που ταξίδευαν με την επιβατική αμαξοστοιχία και χάθηκαν στη σύγκρουση των δύο τρένων, πριν από τρία χρόνια. Οι φοιτητές άφησαν στο μνημείο λευκά τριαντάφυλλα και γαρύφαλλα, φώναξαν συνθήματα, τήρησαν ενός λεπτού σιγή προτού υψώσουν στον νυχτερινό ουρανό 16 φαναράκια στη μνήμη τους.