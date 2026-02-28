Ο Παναθηναϊκός έστω και στην διαδικασία των πέναλτι κατάφερε να πάρει την πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν και να συνεχίσει την πορεία του στους «16» του Europa League.

Η «πράσινη» ΠΑΕ έδωσε στην δημοσιότητα την παρακάμερα του αγώνα και μοιράστηκε με τον κόσμο της, τις αντιδράσεις από τον πάγκο κατά τη διάρκεια του ματς, την αγωνία στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά και τους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση.

Στα αποδυτήρια στήθηκε πάρτι, με τον Τάσο Μπακασέτα να διακόπτει για λίγο τη γιορτή για να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Υποφέραμε πολύ αυτή τη χρονιά, αλλά το αξίζαμε το γ@μ@μ@νο»!