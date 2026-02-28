Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ιρανικός πύραυλος έπληξε σήμερα ένα κτίριο στη βιομηχανική περιοχή της νότιας συριακής πόλης Σουέιντα, κοντά στο Ισραήλ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Θραύσματα πυραύλων έπεσαν στην πόλη Κουνέιτρα και στην περιοχή Γιαρμούκ στην επαρχία Νταράα στη νότια Συρία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Ρόιτερς και βίντεο που ανήρτησαν κάτοικοι.

Πολεμικά αεροπλάνα ακούστηκαν κατ΄επανάληψη να πετάνε στον ουρανό πάνω από τη Συρία σήμερα, μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι εξαπέλυσαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Δεκάδες πύραυλοι αναχαίτισης ήταν ορατοί στον ουρανό πάνω από τη Δαμασκό, σύμφωνα με δύο αυτόπτες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφος του Ρόιτερς.

Η Συρία έκλεισε ένα τμήμα του εναέριου χώρου της, στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο ανταπέδωσε.