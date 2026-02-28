Η κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει και τον αθλητισμό, κάτι που φάνηκε και στο παιχνίδι της Μονακό με τον Άρη για το Next Gen της Euroleague.

Το τουρνουά διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι και το παιχνίδι της Ελληνικής ομάδας με τους Μογενάσκους διεκόπη λίγο μετά την έναρξη της δεύτερης περιόδου και ενώ το σκορ ήταν 19-15 υπέρ της Μονακό λόγω βομβαρδισμών του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις κοντά στο γήπεδο.

El Next Gen Euroleague que se estaba disputando en Abu Dabi ha quedado suspendido.



El torneo se ha parado durante la disputa del AS Monaco – Aris ante los ataques ocurridos en bases militares próximas al lugar de disputa del torneo pic.twitter.com/sCKX9hUkJT — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) February 28, 2026

Μετά την οριστική διακοπή του Μονακό – Άρης η EuroLeague ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή του Next Gen. Η ανακοίνωση της αναφέρει: «Το adidas NextGen EuroLeague Qualifier Abu Dhabi έχει ανασταλεί προσωρινά ως προληπτικό μέτρο. Η Euroleague Basketball και ο διοργανωτής αξιολογούν ενεργά την κατάσταση και περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».