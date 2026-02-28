Η μεγαλύτερη νίκη της ΑΕΚ

Ξεσηκωμός στον κόσμο της ΑΕΚ που ετοιμάζει τη μεγαλύτερη απόβαση από ποτέ στον Βόλο και αυτό αποτελεί και το μεγαλύτερο παράσημο για τους Νίκολιτς και Ηλιόπουλο. Το κλίμα δεν ήταν καλό για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ όταν τελείωσε η περσινή σεζόν και η φετινή άρχισε με δυσπιστία, οι «κιτρινόμαυροι» όμως κατάφεραν με τις επιλογές τους, τη δουλειά τους και τα αποτελέσματά τους να αλλάξουν το κλίμα και να υπάρχει πλέον ενθουσιασμός για το πρωτάθλημα και παράλληλα ευρωπαϊκά όνειρα. «Και αυτή είναι μόνο η αρχή, ο Ηλιόπουλος θα χτίσει πάνω στη φετινή σεζόν», λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του.

Δεν εκπλήσσονται για Άλβες

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη, πέρα από τα αποτελέσματα, που αντιλαμβάνονται σαν νίκη στην ΑΕΚ και είναι οι αποχωρήσεις συγκεκριμένων ανθρώπων. Η ανακοίνωση της συμφωνίας του Μπρούνο Άλβες με τη Ρίο Άβε του Βαγγέλη Μαρινάκη δεν προκάλεσε έκπληξη σε όλους στη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπήρχαν και αυτοί που το περίμεναν. Αυτοί που το θεωρούν φυσικό επακόλουθο, όπως θεωρούσαν δηλαδή και το γεγονός ότι ο Γιάννης Παπαδόπουλος έφυγε από την ΑΕΚ και είναι πλέον πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Γενικά έχουν φύγει αρκετά στελέχη από την ΑΕΚ του Μελισσανίδη και για κανέναν δεν λυπήθηκε ο Ηλιόπουλος. Αντιθέτως, θεωρεί πως ήταν καιρός να πέσουν κάποιες μάσκες.

Άρχισε η δουλειά για Καραϊσκάκη

Το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, την επόμενη εβδομάδα, έχει εξελιχθεί σε «τελικό» και για τις δύο ομάδες και το έχουν ήδη στο μυαλό τους. Στη Θεσσαλονίκη νιώθουν μεγάλη πίεση το τελευταίο διάστημα, φαίνεται αυτό από το πώς διαχειρίζονται επικοινωνιακά τα αποτελέσματα, οπότε έχουν αρχίσει ήδη να δουλεύουν για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Ξέρουν πολύ καλά πως ενδεχόμενη ήττα θα τους φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, με δεδομένο πως υπάρχουν ούτως ή άλλως δύο στρατόπεδα, από την ημέρα που εμφανίστηκε ο Τέλης Μυστακίδης. Και όλα αυτά τα παρακολουθούν, φυσικά, στον Πειραιά.

Τουλάχιστον μια 40άρα για Μουζακίτη

Στον Ολυμπιακό αφήνουν πίσω τους την Ευρώπη, δεν τους αφήνει όμως η Ευρώπη, καθώς αρκετές ομάδες κάνουν κρούσεις για κάποιους παίκτες. Ένας από αυτούς είναι ο Μουζακίτης, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία. Κανείς, φυσικά, δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή τι θα γίνει το καλοκαίρι, οι ενδιαφερόμενοι όμως ξέρουν ήδη το ποσό που θα πρέπει να προσφέρουν, αν θέλουν να πείσουν τους «ερυθρόλευκους» να μπουν σε συζητήσεις. Και μιλάμε για ένα ποσό που φτάνει τουλάχιστον στα 40 εκατ. ευρώ. Το μήνυμα έχει σταλεί και θα φανεί τους επόμενους μήνες ποιες ομάδες είναι διατεθειμένες να κάνουν τέτοιες προτάσεις.

Ο Ράιτ στο ΟΑΚΑ και οι φήμες

Στο μπάσκετ έρχεται μεγάλο ντέρμπι στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Οι «πράσινοι» είναι υποχρεωμένοι να νικήσουν στο ΣΕΦ για να μη δυσκολέψουν κι άλλο τα πράγματα, την ίδια ώρα που υπάρχουν ήδη μεταγραφικά σενάρια για το καλοκαίρι. Όπως αυτό για τον Μόουζες Ράιτ, τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν της Ζαλγκίρις. Πώς προέκυψαν οι φήμες; Επειδή ο Αμερικανός σέντερ ήταν στο ΟΑΚΑ και είδε από κοντά το παιχνίδι με την Παρί. Δεν αποκλείεται να απασχολήσει τους «πράσινους» το καλοκαίρι, προς το παρόν όμως δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.

Ρόμπινσον για Ολυμπιακό

Μεταγραφικό σενάριο πάντως υπάρχει και για τον Ολυμπιακό και αφορά σε παίκτη της Παρί, η οποία πριν δύο μέρες έφυγε νικήτρια από το ΟΑΚΑ. Ο Τζάστον Ρόμπινσον, ο παίκτης που απέκτησαν οι Γάλλοι για να αντικαταστήσουν τον Τι Τζέι Σορτς, φέρεται να είναι ο παίκτης που παρακολουθούν οι «ερυθρόλευκοι» και όχι μόνο. Στη Σερβία υποστηρίζουν ότι αρκετά μάτια είναι στραμμένα στον Αμερικανό γκαρντ και το buy out που υπάρχει στο συμβόλαιό του δεν είναι απαγορευτικό. Μιλάμε για 400-500.000 ευρώ, ποσό που δεν προβληματίζει τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague.