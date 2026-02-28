Κάνοντας μεγάλη ανατροπή στο τέλος, ο Ολυμπιακός νίκησε με 13-12 τον Παναθηναϊκό και κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο πόλο για 9η συνεχόμενη χρονιά και 27 φορά, συνολικά, στην ιστορία του.

Οι «πράσινοι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και κατάφεραν να προηγηθούν με 3-1, οι «ερυθρόλευκοι» όμως αντέδρασαν και το πρώτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ 3-3.

Το «τριφύλλι», πάντως, συνέχισε να έχει καλύτερο ρυθμό και πήρε ξανά το προβάδισμα, καταφέρνοντας να προηγηθεί με 6-4 και 7-5, πριν έρθει το 7-6 στη λήξη του δεύτερου οκταλέπτου.

Οι Πειραιώτες προηγήθηκαν για πρώτη φορά, με 8-7, στο τρίτο οκτάλεπτο, ο Παναθηναϊκός όμως αντέδρασε καλά, ισοφάρισε και πήρε ξανά το προβάδισμα, καθώς στην έναρξη της τελευταίας περιόδου ήταν μπροστά με 10-9.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν την ανατροπή και προηγήθηκαν με 11-10, το «τριφύλλι» πέρασε ξανά μπροστά με 12-11 με λιγότερο από δύο λεπτά να απομένουν για τη λήξη, ο Ζάλανκι όμως έκανε το 12-12 για τον Ολυμπιακό και στα τελευταία δευτερόλεπτα στέφθηκε κυπελλούχος για 9η συνεχόμενη φορά και 27η συνολικά με το 13-12 από τον Γενηδουνιά.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-4, 3-3, 4-2

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας, Γενηδουνιάς 5, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου.

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης 3, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 2, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 3, Κοπελιάδης, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.