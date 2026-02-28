Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο και ο Ερασιτέχνης με ανακοίνωσή του καταγγέλλει επίθεση στον προπονητή της ομάδας γυναικών, Στέφανο Λέανδρο, έξω από τη Σχολή Ευελπίδων.

Οι «πράσινοι» τονίζουν ότι προκλήθηκαν φθορές στο αυτοκίνητό του, καταδικάζουν το συμβάν και ζητάνε από τους αρμόδιους φορείς να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, με τη σχετική ανακοίνωση να αναφέρει, αναλυτικά, τα εξής…

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος καταδικάζει το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα έξω από τη Σχολή Ευελπίδων στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου.

O προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του «τριφυλλιού» Στέφανος Λέανδρος δέχτηκε επίθεση, καθώς φορούσε τη φόρμα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές και στο αυτοκίνητο του και πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό, εναντίον μάλιστα ενός ανθρώπου του αθλητισμού.

Είναι ντροπή για τον θεσμό και για το άθλημα και αναμένουμε τις απαιτούμενες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς».