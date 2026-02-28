Ο Νίκολα Γιόκιτς… τρελάθηκε στο ματς των Ντένβερ Νάγκετς με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μετά το χτυήπμα του Ντορτ και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τού έστειλε μήνυμα μέσω των social media, βάζοντας και μια φωτογραφία του… Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν έχει κρύψει ότι ο Σέρβος σέντερ των Νάγκετς είναι ο αγαπημένος του παίκτης και θα ήθελε σαν τρελός να τον δει να φοράει τα πράσινα μια μέρα.

Το αν θα γίνει ή όχι αυτό θα το δείξει ο χρόνος, ο Γιαννακόπουλος πάντως παρακολουθεί τα όσα κάνει ο Γιόκιτς στο NBA και δεν γινόταν να μην σχολιάσει την έκρηξή του στο ματς με την Οκλαχόμα, όπου… του γύρισε το μυαλό μετά το χτύπημα του Ντορτ.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play.



Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

«Έλα εδώ αγόρι μου… εδώ είναι τα κεντρικά», έγραψε ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού σε ανάρτησή του στα social media βάζοντας φωτογραφία από το σκηνικό ενώ από κάτω έβαλε και τον Άντονι Χόπκινς σαν… Χάνιμπαλ.