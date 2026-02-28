Ο Σάκης και η Λίλα εκμεταλλεύονται τον πόλεμο της Ναταλίας κατά της διαφθοράς για να κάνουν νούμερα στο διαδικτυακό τους κανάλι…

Η Ναταλία στο γραφείο αντιμετωπίζει το θέμα «μίζα». Μια ιδιοκτήτρια εστιατορίου θέλει να την λαδώσει για να σταματάει το πούλμαν με τους τουρίστες στο δικό της μαγαζί. Η Ναταλία συνειδητοποιεί ότι έτσι γίνονται οι δουλειές και επαναστατεί σ’ αυτό. Αποφασίζει να κάνει καμπάνια υπέρ της διαφάνειας. Ο Σάκης ανεβάζει στο ίντερνετ τον καυγά της με την ιδιοκτήτρια και το βιντεάκι του γίνεται viral. Την ίδια μέρα όμως η Λίλα προσπαθεί να λαδώσει τον Στέφανο να της γράψει ρόλο και ο Θωμάς να τον πείσει να γράψει το άρθρο που περιμένουν απ’ τον ίδιο στην εφημερίδα του σχολείου. Ο Σάκης και η Λίλα εκμεταλλεύονται τον πόλεμο της Ναταλίας κατά της διαφθοράς για να κάνουν νούμερα στο διαδικτυακό τους κανάλι. Ο Μιχάλης δίνει το τελειωτικό χτύπημα στην Ναταλία λέγοντάς της, ότι όλα όσα έχει αποκτήσει οφείλονται στον θείο του τον βουλευτή. Η Ναταλία θα συνεχίσει την καμπάνια υπέρ της διαφάνειας;

Στο επεισόδιο της Κυριακής…

Ο Στέφανος έχει μεγάλο meeting παραγωγής διαδικτυακό την ώρα που γυρίζουν τα παιδιά το μεσημέρι. Έχει παρακαλέσει να γυρίσουν ήρεμα και να εξαφανιστούν ώσπου να τελειώσει. Στο γραφείο η Ναταλία παίρνουν ένα καινούριο project. Να οργανώσουν εκδρομές για πολύτεκνους. Σκέφτονται με τον Σταύρο να ετοιμάσουν εκείνοι την διαφημιστική καμπάνια για τις εκδρομές τους βάζοντας τον Στέφανο να γράψει το κείμενο. Ενώ ο Στέφανος παρουσιάζει στην παραγωγή τις ιδέες του πώς θα ανεβάσουν τα νούμερα της σειράς, στο σπίτι επιστρέφουν τα παιδιά, ο Θωμάς που τσακώνεται με την Ντίνα, η Ναταλία με τον Σταύρο και τον Σάκη να του πουν τις ιδέες τους. Το meeting τελειώνει άδοξα και ο Στέφανος έξαλλος φεύγει από το σπίτι και εξαφανίζεται, δεν επιστρέφει ούτε το βράδυ. Η Λίλα με τον Σάκη τον βρίσκουν να κοιμάται στο αυτοκίνητο. Αποφασίζουν να δράσουν για να ηρεμήσει η οικογένεια, οι φίλοι τους.