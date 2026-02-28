Άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό το Κέντρο Προστασίας της Αρκούδας στο Νυμφαίο Φλώρινας με το ξύπνημα των αρκούδων που φιλοξενούνται εκεί από το χειμέριο λήθαργο.

Σε ανακοίνωσή του ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ αναφέρει «όπως συμβαίνει συνήθως, τα αρσενικά ήταν τα πρώτα που δραστηριοποιήθηκαν, ενώ πλέον έχουν ξυπνήσει και τα θηλυκά. Φέτος το ξύπνημα ήρθε λίγο νωρίτερα, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών και της περιορισμένης διάρκειας του έντονου ψύχους και των χιονοπτώσεων».

Ο Πατρίκ και η Λουίζα είναι από τις πιο δραστήριες αρκούδες και παίζουν πολλές ώρες μέσα στη μέρα όταν δεν εξερευνούν τον χώρο τους.