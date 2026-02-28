Ο Φούντας σκόραρε δύο φορές στα πρώτα 7 λεπτά του αγώνα και ο ΟΦΗ νίκησε τελικά με 3-0 την ΑΕΛ και έκανε ακόμη ένα βήμα προς την εξασφάλιση της συμμετοχής στα play off για τις θέσεις 5-8.

Ο αγώνας δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο για τους γηπεδούχους, καθώς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο είχαν σκοράρει δύο φορές. Στο 3′ ο Κωστούλας βρήκε με πολύ ωραία πάσα τον Φούντα και αυτός πλάσαρε όπως έπρεπε για το 1-0, για να ακολουθήσει το 2-0 στο 7′ από τον ίδιο παίκτη ξανά με πλασέ, μετά την πάσα του Σενγκέλια!

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη είχε ήδη βάλει βάσεις νίκης, αυτή του Σάββα Παντελίδη προσπαθούσε να αντιδράσει αλλά δεν ήταν καλή και τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, μέχρι που φτάσαμε στο 31ο, όταν ο Αποστολάκης με σουτ, μετά τη λάθος απομάκρυνση της άμυνας, πήγε για το 3-0 αλλά ο Μελίσσας απέκρουσε.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Παντελίδης έκανε δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους, με τους Κοσονού και Κακουτά να αντικαθιστούν Σίστο και Φερίγκρα, περιμένοντας να δει κάτι καλύτερο. Οι Θεσσαλοί, είναι η αλήθεια, ήταν πιο επιθετικοί στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, πήραν μέτρα στο γήπεδο και στο 54′ είχαν την πρώτη τους φάση με τον Σαγάλ μετά την κάθετη του Κακουτά αλλά ο Χριστογεώργος αντέδρασε σωστά.

Η ΑΕΛ ήθελε το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι, στο 57′ όμως βγήκε οριστικά νοκ άουτ καθώς ο Σαλσέδο με πολύ ωραίο σουτ άφησε άγαλμα τον Μελίσσα και έγραψε το 3-0, «κλειδώνοντας» το τρίποντο για τους Κρητικούς.

Οι δύο προπονητές έκαναν στη συνέχεια κι άλλες αλλαγές, οι φιλοξενούμενοι πίεζαν για το γκολ της τιμής αλλά δεν ήταν καλοί, ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε πολύ και ο ΟΦΗ πήρε εύκολα τη νίκη και έκανε ακόμη ένα βήμα για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα play off για τις θέσεις 5-8.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Xριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος (73′ Γκονθάλεθ), Κανελλόπουλος (61′ Μπαΐνοβιτς), Αποστολάκης, Αθανασίου, Σενγκέλια, Φούντας, Σαλσέδο (73′ Ισέκα).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Μελίσσας, Μασόν (64′ Πέρες), Ηλιάδης, Μπατουμπισινκά, Φερίγκρα (46′ Κακουτά), Όλαφσον (64′ Αποστολάκης), Ναόρ, Ατανάσοφ, Σίστο (46′ Κοσονού), Τούπτα, Σαγάλ.