Διπλωματικά επικερδές αποδεικνύεται το πρώτο τετράμηνο του 2026 για την Ελλάδα καθώς μέσα από τις επαφές στο ανώτατο αλλά και στο ανώτερο επίπεδο με μεγάλους «παίκτες» της διεθνούς σκηνής και δείχνουν ξεκάθαρα πόσο αποδοτικός είναι ο οδικός χάρτης που ακολουθεί η κυβέρνηση τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονομικά.

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι εν μέσω ενός τόσο ρευστού περιβάλλοντος με άλλη μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν να είναι ante portas, η Ελλάδα όχι μόνο ισχυροποιεί τις συμμαχίες της αλλά αντιμετωπίζεται ως χώρα – κλειδί στην περιοχή.

Η Αθήνα βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με την Ουάσιγκτον με τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη να είναι ο μοναδικός ο οποίος έχει συναντηθεί δυο φορές με τον Αμερικανό ομόλογό του. Παράλληλα, οι ενεργειακές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με τη Chevron και την Exxon Mobil δείχνουν ξεκάθαρα ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ δεν είναι ευκαιριακή ούτε με ημερομηνία λήξης.

Όπως τόνιζαν διπλωματικές πηγές στο newsbeast με τις ΗΠΑ βρισκόμαστε σε μια πραγματικά εξαιρετική κατάσταση, τόσο σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνεργασίες, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, όσο επίσης και στην αμυντική συνεργασία, στο εμπόριο και την οικονομική διπλωματία.

Γεραπετρίτης και Ρούμπιο στην συνάντηση που είχαν την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του επόμενου γύρου Στρατηγικού Διαλόγου μέσα στο 2026 στην Αθήνα, δίνοντας έμφαση στην εμβάθυνση της συνεργασίας στους τομείς της οικονομικής διπλωματίας, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Στόχος επίσης της κυβέρνησης είναι η Ελλάδα να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού αλλά και να παίξει ρόλο στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Ταυτόχρονα, οι σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας όχι μόνο διανύουν μια από τις καλύτερες περιόδους τους αλλά και σε αυτή την περίπτωση η έλευση του ίδιου του Εμανουέλ Μακρόν στη χώρα μας τον Απρίλιο θα βάλει τη σφραγίδα για την υπογραφή της νέας αμυντικής συμφωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και το Παρίσι στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Όπως σημείωναν έμπειροι διπλωμάτες όλα τα παραπάνω δεν έχουν γίνει τυχαία. Και σημαντικό ρόλο παίζει η εικόνα που εκπέμπει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καθώς ακολουθεί εξωστρεφή εξωτερική πολιτική χωρίς αυταπάτες και ταμπού του παρελθόντος με κυρίαρχο γνώμονα τα συμφέροντα της χώρας. Αξιοποιεί της γεωγραφική της θέση τόσο οικονομικά όσο και διπλωματικά, διατηρεί ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά. Απόδειξη, η οριοθέτηση ΑΟΖ με την Αίγυπτο, οι συνομιλίες με την Λιβύη, η επέκταση των χωρικών μας υδάτων στο Ιόνιο, τα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία.

Γι’ αυτό και κυβερνητικά στελέχη χαρακτηρίζουν εκτός τόπου και χρόνου τις βολές και τις ανησυχίες που εκφράζονται από το εσωτερικό.

Όσο για τον εμφανή εκνευρισμό που προκαλεί αυτή η κινητικότητα στην Άγκυρα με πιο πρόσφατη απόδειξη αυτού την επιστολή της Τουρκίας στον ΟΗΕ η απάντηση ήρθε μέσω διπλωματικών πηγών και δεν προκάλεσε έκπληξη στην Αθήνα.

Η διπλωματική ατζέντα άλλωστε της κυβέρνησης δεν διακατέχεται από αφέλεια και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Όσο η Τουρκία δεν συντάσσεται με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών όπως και της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή η Ελλάδα θα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο στις αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Άγκυρα, αμφισβητώντας, τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας και όσο επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ.