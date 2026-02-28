Ένα νέο κεφάλαιο γράφεται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα, καθώς, ύστερα από εβδομάδες αγωνίας, η ανήλικη εντοπίστηκε στο Βερολίνο. Όπως έγινε γνωστό, δεν βρέθηκε έπειτα από επιχείρηση των γερμανικών Αρχών, αλλά εμφανίστηκε μόνη της σε δομή.

«Το σημαντικότερο όλων είναι ότι το παιδί είναι εν ζωή, είναι ασφαλές και είναι καλά», τόνισε ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» του MEGA το βράδυ της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου.

«Το παιδί βρίσκεται σε δομή στο Βερολίνο, όπου έχει μεταβεί από χθες από μόνο του. Στις 16:50 η μητέρα της Λόρας δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από τους αρμόδιους της δομής, στην οποία μεταφέρθηκε η Λόρα, και της γνωστοποίησαν ότι το παιδί έχει βρεθεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Εικάζω ότι η ίδια η Λόρα ζήτησε από τους αρμόδιους στη δομή να καλέσουν τη μητέρα της και να της πουν ότι είναι εκεί. Και αυτό το εικάζω γιατί η μητέρα ενημερώθηκε πρώτα από τη δομή και μετά ενημερώθηκε η γερμανική αστυνομία από τη δομή», εξήγησε ο ίδιος.

«Είπαν, επίσης, από τη δομή στη μητέρα, ότι κατάλαβαν πως πρόκειται για τη Λόρα έπειτα από κουβέντα που είχαν μαζί της, επειδή η Λόρα εμφανίστηκε με ψευτικά στοιχεία όταν παρουσιάστηκε στη δομή. Στη συνέχεια, η μητέρα επικοινώνησε με τον πατέρα, ο οποίος δεν έφυγε ποτέ, ήταν πάντα εκεί, είναι εδώ και 20 μέρες περίπου εκεί, δεν έχει γυρίσει στην Ελλάδα, και τον ενημέρωσε για τις εξελίξεις. Όταν η μητέρα ζήτησε από τους αρμόδιους υπαλλήλους στη δομή να μιλήσει με το παιδί, της το απέκλεισαν και της είπαν ότι «για να μπορέσετε να μιλήσετε με το παιδί σας, είτε ο σύζυγος είτε και οι δύο, θα πρέπει πρώτα να εξεταστεί από τους παιδοψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς» και έπειτα να δουν εάν θα την αφήσουν να μιλήσει με τους γονείς της».

Θυμίζεται ότι η Ασφάλεια Πατρών κάλεσε χθες τη μητέρα και κατέθεσε όσα έχουν συμβεί με τη Λόρα, τις νέες εξελίξεις για τον εντοπισμό της και όλο το παρασκήνιο.

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε ο δικηγόρος της οικογένειας αναφορικά με το πού έμενε όλον αυτόν τον καιρό η Λόρα στη Γερμανία, «είναι σίγουρο ότι το παιδί, επειδή έχουν περάσει 50 μέρες, έμενε σε κάποιο σπίτι. Σε πλατεία δεν έμενε, σε πεζοδρόμιο δεν έμενε, σε παγκάκι δεν έμενε. Εμείς μάθαμε ότι είχε δώσει ψευτικά στοιχεία ακόμη και στο σπίτι που διέμενε. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν με έναν άνθρωπο ή με πολλούς, πού διέμενε, πόσο μεγάλο ήταν το σπίτι, αν ήταν Airbnb, αν ήταν νοικιασμένο κανονικά, αν ήταν χρόνια μίσθωση».

Η δικογραφία για την εξαφάνιση της 16χρονης στην Ελλάδα – Πρέπει να δώσει κατάθεση στην ΕΛ.ΑΣ.

Ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος είχε αναφέρει στο Live News ότι η ελληνική αστυνομία έχει ανοιχτή δικογραφία για αρπαγή της 16χρονης. Προκειμένου να κλείσει λοιπόν, η 16χρονη πρέπει να καταθέσει.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η ανήλικη θα πρέπει να αποκαλύψει τους λόγους που έφυγε από το σπίτι, αν τη βοήθησε κάποιος ή ήρθε σε επαφή με κάποιο πρόσωπο, αν την κακοποιούσαν στο σπίτι κτλ.

Έτσι, η ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις γερμανικές αρχές και στην υπόθεση ενδεχομένως κι άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες.