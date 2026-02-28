Ύστερα από 60 ημέρες, ολοκληρώνεται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, η χειμερινή εκπτωτική περίοδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, με βασική στόχευση την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως στην ένδυση και την υπόδηση, ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Όσες επιχειρήσεις επέλεξαν να συμμετέχουν στις χειμερινές εκπτώσεις, θα πρέπει να έχουν αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές και φυσικά σε κάθε προϊόν να αναγράφεται η διπλή τιμή: η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση.

Αυτή η διπλή αναγραφή δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα των καταναλωτών που τους επιτρέπει να επαληθεύουν το πραγματικό ύψος της προσφοράς. Έτσι, αποφεύγονται παραπλανητικές πρακτικές και διασφαλίζεται η δυνατότητα αντικειμενικής σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων.

Ομοίως, τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.