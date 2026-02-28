Εξειδικευμένες προτάσεις, υλοποιήσιμες σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό προϋπολογισμό για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος στον Κηφισό διατυπώνει, με συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής Ευάγγελος Ματσούκης που έχει ασχοληθεί επί πολλά χρόνια με τα προβλήματα του Κηφισού και έχει διατελέσει Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ματσούκη, κρίσιμη επιλογή είναι η αναβάθμιση της παλαιάς εθνικής Ελευσίνα – Οινόφυτα για να πάρει μεγάλο μέρος της κυκλοφορίας των φορτηγών που κατευθύνονται προς τη βόρεια Ελλάδα και να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός.

Ειδικά για τον Κηφισό, ο καθηγητής προτείνει να πάρει χαρακτήρα Αττικής οδού με τέσσερις λωρίδες σε όλο το μήκος του από την παραλιακή μέχρι και την Μεταμόρφωση και την διασταύρωση με την Αττική Οδό.

Υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να οριστεί αρμόδιος φορέας για τον Κηφισό από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να συγκροτηθεί μια ομάδα ειδικών συγκοινωνιολόγων και μηχανικών περίπου 20 ατόμων η οποία να κάνει τη σχετική μελέτη.

Ακολουθεί ολόκληρη συνέντευξη του Ευάγγελου Ματσούκη Δρ . Πολιτικού Μηχανικού -Συγκοινωνιολόγου (CEng, PhD, PE) και Ομότιμου Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στον Γιώργο Ψύλλια.

ΕΡ. Κύριε Καθηγητά ασχολείστε επί πολλά χρόνια με την διαχείριση της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Κηφισού εκεί όπου ταλαιπωρούνται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες οδηγοί. Πρόσφατα καταθέσατε στη δημόσια σφαίρα τις προτάσεις σας, άμεσες / βραχυπρόθεσμες, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Μπορείτε να εξειδικεύσετε τις προτάσεις αυτές και καταρχήν ποιος κατά τη γνώμη σας πρέπει να είναι ο αρμόδιος φορέας που θα τις υλοποιήσει;

ΑΠ. Στον Κηφισό σήμερα εμπλέκονται διάφοροι φορείς, καταρχήν η Περιφέρεια Αττικής η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και του συντήρηση του οδοστρώματος, το υπουργείο ΥΠΟΜΕ τομέας μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και το υπουργείο ΥΠΟΜΕ τομέας υποδομών για τα έργα, ακόμη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ίσως και το Περιβάλλοντος, ενώ λόγο έχουν και οι Δήμοι στα όρια των οποίων οδηγούν οι πολυάριθμες έξοδοι με ράμπες από την Λ. Κηφισού. Αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι, χωρίς να ξεκαθαριστεί ποιος έχει το πάνω χέρι. Εγώ προτείνω ότι αρμόδιος πρέπει να είναι ο υπουργός ΥΠΟΜΕ, δεδομένου μάλιστα ότι ο δρόμος, η Λεωφόρος Κηφισού, όπως εξάλλου και όλοι οι δρόμοι του ελληνικού κράτους ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο δηλ. στο ΥΠΟΜΕ.

ΕΡ. Και πώς θα προχωρήσει ο Υπουργός αφού ξεκαθαριστεί ότι αυτός θα έχει την αρμοδιότητα με βάση νομοθετική ρύθμιση;

ΑΠ. Θα συγκροτήσει μία Ομάδα Εργασίας ειδικών επιστημόνων, συγκοινωνιολόγων και άλλων μηχανικών πχ 20 ατόμων, αποτελούμενη από ιδιώτες μελετητές αλλά και μηχανικούς υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών εξειδικευμένους στα αντικείμενα μεταφορών και κυκλοφορίας.

Η Ομάδα Εργασίας αυτή θα λειτουργήσει σε full time απασχόληση και συντονιστικά για να προωθήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση των προτάσεων. Η ιδέα αυτή δεν είναι πρωτότυπη, έχει γίνει και παλαιότερα κάτι τέτοιο με εξαιρετικά αποτελέσματα επί υπουργίας Στέφανου Μάνου. Και εγώ τότε σαν νεαρός μηχανικός συμμετείχα στην ομάδα εργασίας και κατέθεσα την πρόταση για τον Οδικό Δακτύλιο της Αθήνας ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

ΕΡ. Πάμε τώρα στις βραχυπρόθεσμες κατασκευαστικές λύσεις, ποιες είναι αυτές;

ΑΠ. 1ον η διάνοιξη του μεγάλου παρακαμπτήριου άξονα της Αθήνας, του αυτοκινητόδρομου Θήβα-Ελευσίνα. Που πρόσφατα μετονομάστηκε σε δρόμο Οινόφυτα-Ελευσίνα. Όπως όμως και να τον ονομάσει κανείς, πρόκειται για έναν δρόμο 51 περίπου χλμ που και σήμερα υπάρχει, δεν απαιτούνται δηλαδή απαλλοτριώσεις. Ο δρόμος αυτός πρέπει να γίνει ένας αυτοκινητόδρομος δύο συν δύο λωρίδων με μεσαία διαχωριστική νησίδα. Απαιτούνται μόνο μικρά κατασκευαστικά έργα και πιστεύω ότι σε 1-1,5 χρόνο θα είναι έτοιμος εάν επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Η κατασκευή του θα εκτρέψει τα βαρέα οχήματα που σήμερα μπαίνουν στον Κηφισό και υπολογίζονται στο 22-25% της συνολικής κυκλοφορίας. Η κίνηση των βαρέων αυτών φορτηγών θα αφαιρεθεί από τον Κηφισό, με άμεσο όφελος στη ροή των ΙΧ ! Δηλαδή πολύ λιγότερη ταλαιπωρία για τους εκατοντάδες χιλιάδες οδηγούς που διασχίζουν καθημερινά τον Κηφισό. Η κατασκευή του θα έχει ακόμα καθοριστική επίδραση και στις εμπορευματικές ροές. Τα φορτία που προέρχονται από το λιμάνι της Ελευσίνας θα μπορούν να κατευθύνονται πολύ ταχύτερα προς τη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να διέρχονται από το Λεκανοπέδιο, αποσυμφορώντας έτσι το Θριάσιο Πεδίο και τη Δυτική Αττική. Και αντίστροφα εννοείται.

2ον. Η Λ. Κηφισού στο υπό συζήτηση τμήμα της, δηλαδή από την παραλία μέχρι την συνάντησή της με την Αττική οδό, προτείνεται να αποκτήσει χαρακτήρα Αττικής Οδού, δηλαδή να αποκτήσει 4 λωρίδες σε όλο το μήκος της.

Σήμερα στη λεωφόρο Κηφισού έχουμε τρεις λωρίδες σε ορισμένα σημεία που μετατρέπονται κατόπιν σε τέσσερις και στη συνέχεια πάλι σε τρεις και ούτω καθεξής. Αυτές οι διαφοροποιήσεις δημιουργούν συνθήκες τροχαίων δυστυχημάτων, καθυστερήσεων και παρεμπόδισης της κυκλοφοριακής ροής. Μπορεί να υλοποιηθεί το έργο αυτό άμεσα; Ναι, με παρεμβάσεις σε ορισμένες θέσεις της Λεωφόρου Κηφισού, αυτές π.χ. θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικά:

1.Ρεύμα προς Πειραιά : περιοχή πλατείας Αγ.Κοσμά Αιτωλού (Νέα Φιλαδέλφεια – Κόκκινος Μύλος- έναντι τέως αντιπροσωπείας RENAULT)

Ρεύμα προς Πειραιά : περιοχή πεζογέφυρας στην αρχή της υπόγειας διάβασης οχημάτων που συνδέει την Λεωφόρο Κηφισού με την οδό Αχαρνών. 3.Ρεύμα προς Λαμία: περιοχή γέφυρας άνω διάβασης οδού Αχαρνών. κ.α. Οι παρεμβάσεις θα είναι: μετακινήσεις στηθαίων και βάθρων, αλλαγή πλάτους ΛΕΑ, νόμιμη μείωση πλάτους λωρίδων κλπ, όχι δηλαδή μεγάλα έργα.

Ως αποτέλεσμα o Κηφισός θα αποκτήσει 4 λωρίδες ανά κατεύθυνση στις θέσεις αυτές και η ροή κυκλοφορίας θα βελτιωθεί. Χρόνος για τα παραπάνω έργα, μελέτη / κατασκευή περίπου 1-1,5 έτος. Η Ομάδα Εργασίας που προανέφερα θα αναλάβει επομένως το ρόλο να τρέξει και τις δύο αυτές προτάσεις. ΕΡ. Προτείνατε όμως και διαχειριστικές λύσεις ,επίσης άμεσα εφαρμοζόμενες, ποιες είναι αυτές ; ΑΠ. 1. Εξοπλισμός του φορέα διαχείρισης (Περιφέρειας Αττικής) με έναν κατ’ ελάχιστον αριθμό ΒΑΝ με κατάλληλο εξοπλισμό όπως κώνους, πινακίδες ΚΟΚ και βασικά εργαλεία όπως αντιπυρικά, πυροσβεστήρες κλπ. Αυτό έχει ήδη ξεκινήσει, υπάρχουν 2 τέτοια οχήματα τα οποία πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον σε 4, ενώ πρέπει να διευθετηθούν ορισμένα θέματα αρμοδιοτήτων και συνεννόησης μεταξύ Περιφέρειας και Τροχαίας.

Σύμβαση με εταιρία οδικής βοήθειας για διάθεση τουλάχιστον για το διάστημα 6πμ-10μμ (2 8ωρα) αριθμού οχημάτων με πλατφόρμες για μεταφορά ΙΧ εκτός λεωφόρου και αριθμού οχημάτων για μεταφορά φορτηγών σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος.

Συμφωνία με Τροχαία για αστυνόμευση του Κηφισού με αποκλειστική διάθεση περιπολικών ώστε να επεμβαίνουν άμεσα σε ατύχημα. Ακόμη καλύτερα, υιοθέτηση παλαιότερης πρότασης να ιδρυθεί Τροχαία Νοτίου Τμήματος Κηφισού (από το ίδρυμα Νιάρχου μέχρι την Αττική Οδό). Σήμερα στο συγκεκριμένο δρόμο επιχειρούν 4 Τροχαίες(!), που όμως δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό για συμβάντα σε αυτοκινητόδρομους.

ΕΡ. Ο τριπλός οδικός κόμβος Σχιστού και η αναβάθμιση της δυτικής περιφερειακής του Αιγάλεω πότε βλέπετε ότι θα είναι σε θέση να λειτουργήσει ;

ΑΠ. Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, έργο που έχει ήδη δημοπρατηθεί, εκτιμούμε ότι θα μειώσει κατά 25% την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Πρόκειται για μία από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται πράγματι σε τροχιά υλοποίησης. Θα χρειαστούν 3 χρόνια για την ολοκλήρωσή του, φθάνουμε δηλαδή στα 2030, καλώς εχόντων των πραγμάτων.

ΕΡ. Οι γενικότερες θέσεις ότι πρέπει να βελτιωθούν τα ΜΜM ώστε να μετακινηθούν οι επιβάτες από τα ΙΧ τους σε αυτά, ή ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερα ποδήλατα και μικροκινητικότητα εν γένει πώς σχολιάζονται από εσάς;

ΑΠ. Αυτά ειπώθηκαν και ακούγονται ως θέσεις όλων μας εδώ και 30 χρόνια. Μόνον όμως το μετρό θα επιτύγχανε έλξη κατόχων ΙΧ προς τα ΜΜΜ. Το μετρό προς το παρόν καλύπτει μικρό μέρος του Λεκανοπεδίου. Τα λεωφορεία δεν επαρκούν και έχουν τα γνωστά προβλήματα συχνότητας δρομολογίων, αναμονών κλπ . Εξάλλου, υπάρχει και η γνωστή νοοτροπία του Έλληνα που δεν επιθυμεί να εγκαταλείψει εύκολα το ΙΧ του. Όσο για τα ποδήλατα και την μικροκινητικότητα, αυτά δεν μπορούν να τραβήξουν τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων και άλλων χρηστών του οδικού δικτύου σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ παραγνωρίζεται ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ κλπ .Ο σχεδιασμός για τα συγκοινωνιακά πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να αναγνωρίζει αυτές τις πραγματικότητες.

ΕΡ. Το ΥΠΟΜΕ προχώρησε σε εξαγγελίες έργων μακροπρόθεσμου μάλλον χαρακτήρα, όπως ότι πρώτον, θα ανοίξει πιλοτικά η παλαιά εθνική οδός από την Ελευσίνα στη Θήβα. Δεύτερον, θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για τη μεταφορά του πάρκου Ελαιώνα. Τρίτο μέτρο από το Σεπτέμβριο θα μπορούν να γίνονται μεταφορές, ειδικά στον συγκεκριμένο άξονα, με σιδηρόδρομο. Άρα πάρα πολλά κοντέινερ, θα εξυπηρετηθούν.

Τέταρτο μέτρο, θα μετακινηθεί κάποια στιγμή η λαχαναγορά. Πώς τα κρίνετε; ΑΠ. Όλες αυτές οι εξαγγελίες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Ορισμένες από αυτές , όπως η μεταφορά του πάρκου Ελαιώνα τίθενται για πρώτη φορά με σαφήνεια και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Η μετακίνηση της λαχαναγοράς επίσης. Ευχής έργο θα είναι να συγκεκριμενοποιηθούν περισσότερο οι εξαγγελίες αυτές, να εξασφαλιστούν τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία και τελικά να προκύψουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

ΕΡ. Για το κυκλοφοριακό στο Λεκανοπέδιο γενικότερα τι έχετε να προτείνετε;

ΑΠ.Η ίδια ομάδα εργασίας που προανέφερα, μπορεί να ασχοληθεί στη συνέχεια με τα πλέον προβληματικά σημεία(διασταυρώσεις στις πλείστες περιπτώσεις) στο Λεκανοπέδιο. Μερικά από αυτά αναφέρω επιλεκτικά στη συνέχεια:

Η Λ. Κηφισίας σε επιλεγμένα σημεία(κόμβους), μεταξύ αυτών και η διασταύρωση Λ. Κηφισίας με την Κατεχάκη και με Μεσογείων

Η οδός Λιοσίων στις τρεις γέφυρες

Η Λ. Αθηνών στο Δαφνί μέχρι Σκαραμαγκά.

Η Λ. Σχιστού

Η Λ. Φυλής σε επιλεγμένα σημεία (κόμβους)

Η Λ. Αγίων Αναργύρων

Η οδός Χαμοστέρνας/Λαγουμιτζή

Η Ιερά Οδός σε επιλεγμένα σημεία (κόμβους)

Η Λ. Βεΐκου και η Λ. Γαλατσίου

Μετά την ολοκλήρωση των μελετών στα προβληματικά σημεία του Λεκανοπεδίου, θα προχωρήσει άμεσα η υλοποίηση των σχετικών προτεινόμενων προτάσεων. Οι σχετικές παρεμβάσεις θα αφορούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις κρασπέδων πεζοδρομίων, μεσαίων νησίδων, και το κυριότερο- αλλαγές στα προγράμματα φωτεινών σηματοδοτών. Τα φανάρια μπορεί να τοποθετήθηκαν πριν 30-40 χρόνια, έκτοτε όμως κανείς δεν έχει ασχοληθεί μαζί τους, ενώ οι κυκλοφοριακές ροές έχουν αλλάξει. Τα μέτρα αυτά , βραχυπρόθεσμα, χαμηλού κόστους, μπορούν να βελτιώσουν μέχρι και 15% τις κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο λεκανοπέδιο.