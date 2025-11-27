Σε μια σημαντική εξέλιξη για την υπόθεση Qatargate, μια νέα μαρτυρία εμφανίζει την πρώην αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, και τον σύντροφό της να παρέδωσαν 100.000 ευρώ σε μετρητά για την αγορά του ακινήτου.

Η μαρτυρία συγκεντρώθηκε από τις δικαστικές αρχές και περιγράφει πώς η Καϊλή φέρεται να ήταν παρούσα κατά την προσφορά χρημάτων για την αγορά διαμερίσματος που επρόκειτο να μοιραστεί με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι.

Το Qatargate είχε αποκαλυφθεί τον Δεκέμβριο του 2022, όταν στην κατοχή της Καϊλή στις Βρυξέλλες εντοπίστηκαν πάνω από 900.000 ευρώ σε μετρητά. Η πρώην ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε lobbying υπέρ του Κατάρ.

Παρά τις κατηγορίες, η Καϊλή και ο σύντροφός της υποστηρίζουν ότι είναι αθώοι, με τον Τζιόρτζι να δηλώνει το 2023 ότι οι προηγούμενες ομολογίες του ήταν εξαναγκασμένες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βελγικής εφημερίδας Le Soir, η μαρτυρία θεωρείται από τον εισαγγελέα σημαντική ένδειξη για εμπλοκή σε ξέπλυμα χρημάτων. Η μάρτυρας ανέφερε ότι η Καϊλή φέρεται να κατέβαλε 100.000 ευρώ σε μετρητά από το συνολικό τίμημα για το διαμέρισμα, ενισχύοντας τις υποψίες για ένα ευρύτερο δίκτυο διαφθοράς.

Αυτή η πληροφορία αμφισβητεί – σύμφωνα με την εφημερίδα – έναν βασικό άξονα της υπεράσπισης της Καϊλή: ότι τα μετρητά που βρέθηκαν στο σπίτι της δεν της ανήκαν. Η χρήση μέρους αυτών των χρημάτων για την αγορά ακινήτου μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η ομολογία της πωλήτριας αναμένεται να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στα τελικά συμπεράσματα της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, ενόψει των επικείμενων αγορεύσεων ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου των Βρυξελλών, που ελέγχει τη νομιμότητα της έρευνας στο Qatargate.